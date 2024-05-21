الهيئات الإقتصادية نظمت لقاءً حول فرص الإستثمار في السنغال

نظمت الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير اليوم، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، لقاءً حول فرص الاستثمار في السنغال.



وشارك فيه سفير السنغال كيموكو دياكيت والقنصل زاهر مخاضر وحشد من رؤساء النقابات ورجال الأعمال المهتمين بالتعاون الاقتصادي مع السنغال.



وقال شقير: "اننا كقطاع خاص مهتمون جدًا بزيادة التعاون الإقتصادية الثنائي والاطلاع على الفرص الاستثمارية في السنغال، خصوصًا مع وجود جالية لبنانية كبيرة في هذا البلد بإمكانها لعب دور مهم في تفعيل الشراكات بين رجال الأعمال اللبنانيين ونظرائهم السنغاليين، وكذلك في تنمية التبادل التجاري بين البلدين."



وتحدث السفير دياكيت شاكرًا الوزير شقير على التحضير لهذا اللقاء الهام، لافتًا إلى أن "بلاده تختزن الكثير من الفرص الاستثمارية المجدية"، مرحبًا "بالشراكة مع القطاع الخاص اللبناني المعروف عنه ديناميته وخبرته الكبيرة في مجال الأعمال".



ثم قدم السفير دياكيت عرضًا مفصلًا عن فرص الاستثمار في بلاده في مختلف المجلات. كما عرض الحوافز التسهيلات التي توفرها بلاده للمستثمرين الأجانب، فضلًا عن مناخ الإستثمار والقطاعات الواعدة.





