تأهيل جدار الدعم على طريق شكا الى الواجهة مجددا...

عاد تأهيل جدار الدعم على طريق شكا الذي إنزلق عام 2019، الى الواجهة مجدداً. فبعدما أعلن مجلس الوزراء في آذار الماضي تحويل مبلغ 6 مليون دولار للهيئة العليا للإغاثة للبدء بتأهيل الحائط، وبعدما كان متوقعاً البدء بالأعمال بعد شهر رمضان، يبدو أن الأعمال قد تفرملت، والسبب رفض مصرف لبنان منح الهيئة العليا للإغاثة مبلغ 5 مليون دولار من أموال الـsdr المخصصة لوزارة الأشغال لتأهيل شبكة الطرقات، كما كان وارداً في قرار مجلس الوزراء.وأَبلغ حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري القرار لرئيس الحكومة في كتاب رسمي، مؤكدا فيه أن الرصيد المتبقي من الـsdr هو مخصص لسداد فوائد تلك الحقوق، مقترحاً دفع المبلغ من حساب وزارة المالية بالدولار الأميركي.وسيطرح إقتراح تعديل القرار وفقاً للصيغة التي إقترحها منصوري في جلسة مجلس الوزراء المزمع عقدها نهاية الأسبوع المقبل لمزيد من المناقشة.