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تحركات ديبلوماسية لحزب "القوات" لمعالجة الوجود السوري غير الشرعي

أخبار لبنان
2024-05-22 | 03:27
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تحركات ديبلوماسية لحزب &quot;القوات&quot; لمعالجة الوجود السوري غير الشرعي
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تحركات ديبلوماسية لحزب "القوات" لمعالجة الوجود السوري غير الشرعي

زارت المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فيرونتسكا مقر "العلاقات الخارجية" في حزب القوات اللبنانية في زيارة وداعية ترافقها المستشارة السياسية ليزا مور حيث التقت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص بحضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان والمسؤول في الجهاز مارك سعد.

وقد كانت مناسبة تباحث فيها المجتمعون بآخر المستجدات على الساحتين اللبنانية والاقليمية لا سيما الخطوات التي يتخذها حزب القوات بالتنسيق والتعاون مع السلطات الرسمية والإدارات المدنية والبلدية لمعالجة ملف الوجود السوري غير الشرعي في لبنان واخرها التوجه إلى بروكسيل لايصال رسالة اللبنانيين إلى المجتمعين في مؤتمر الدول المانحة حول سوريا. كما جرى البحث في سبل كسر التعطيل الذي يعيق التقدم في المسار الدستوري للانتخابات الرئاسية.

وفي الختام شكر المجتمعون السفيرة فيرونتسكا على عطاءاتها واهتمامها بشؤون ومصالح اللبنانيين خلال توليها مهامها هنا، وتمنوا لها كل التوفيق في مهامها المستقبلية.

كذلك، وفي إطار الجهود التي يقوم بها حزب القوات اللبنانية لمعالجة مسألة الوجود السوري غير الشرعي في لبنان، زار رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان سفيرة قبرص في لبنان ماريا حجي تيودوسيو، في مقر السفارة في اليرزة، يرافقه طوني درويش عن الجهاز، حيث تركز البحث في الاجتماع الذي حضره ايضًا المستشار في السفارة سيرج بو سمرا على المواقف المشتركة بخصوص ملف النازحين وطلب حزب القوات من الحكومة القبرصية اجراء مزيد من الضغط على الاتحاد الأوروبي ومن خلال مشاركة قبرص في اجتماع بروكسيل الأسبوع المقبل لتسهيل عودة السوريين إلى بلادهم واعطائهم المساعدات والتقديمات داخل سوريا لا في لبنان.


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