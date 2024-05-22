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بري غادر إلى طهران على رأس وفد للتعزية برئيسي وعبداللهيان ومرافقيهما
أخبار لبنان
2024-05-22 | 03:43
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بري غادر إلى طهران على رأس وفد للتعزية برئيسي وعبداللهيان ومرافقيهما
غادر رئيس مجلس النواب نبيه بري على رأس وفد الى العاصمة الإيرانية طهران "لتقديم واجب التعزية باستشهاد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير اللهيان والشهداء الذين قضوا جراء حادث تحطم المروحية التي كانوا على متنها في محافظة اذربيجان الشرقية".
وضم الوفد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب ، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، عضو هيئة الرئاسة في حركة "أمل" الدكتور خليل حمدان، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب علي حمدان ورئيس مصلحة الإعلام في مجلس النواب علي دياب.
وكان في وداعه في المطار وفد سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان القائم باعمال السيد صمدي ومهدي سليماني.
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