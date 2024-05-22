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ميقاتي ترأس اجتماعين يتعلقان بقطاعي البترول والكهرباء... هذا ما تم التطرق اليه
أخبار لبنان
2024-05-22 | 04:12
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ميقاتي ترأس اجتماعين يتعلقان بقطاعي البترول والكهرباء... هذا ما تم التطرق اليه
رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماعين في السرايا ضم الاول وزير الطاقة والمياه وليد فياض و"هيئة ادارة قطاع البترول"، والثاني الوزير فياض والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك .
فياض
وقال فياض بعد الاجتماعين: "تم التطرق لمواضيع مهمة أبرزها، أولوية زيادة التغذية بحسب اقتراحنا ورغبة كهرباء لبنان، بناء لطلب زيادة الإنتاج في الصيف من 450 ميغاوات الى 600 ميغاوات، وهذا يتم من خلال زيادة مجموعة عمل محطتي دير عمار أو الزهراني، وبالتوازي متابعة العمل على إنجاز ملف إعادة تشغيل معملي الذوق والجية اللذين ينتجان كهرباء ارخص من كهرباء "الغاز اويل" ولكن هذا الموضوع لا يزال قيد الدرس في ديوان المحاسبة، وهناك اجتماع يوم الثلاثاء المقبل للوصول الى حل لإعادة تشغيل هذه المعامل، لأنه بغياب تشغيلها يكون انتاج الكهرباء عبر "الغاز أويل" اغلى من انتاجها عبر" الفيول اويل".
وشرح فياض أن "كلفة انتاج الكهرباء من "الغاز اويل" تبلغ نحو 14 سنتا، اما من "الفيول اويل"، فتبلغ نحو 11 سنتا، معتبرا أن الأفضل لكهرباء لبنان وللناس ان نستعمل "الفيول اويل" في الذوق وفي الجية".
وأضاف: "اما الموضوع الثاني الذي تطرقنا اليه فهو أولوية زيادة التغذية من الطاقة المتجددة، ليس فقط من خلال الأجهزة الفردية بل من خلال معامل الطاقة الشمسية. وأولها التزام شركة CMA-CGM بالرخصتين اللتين تملكهما، والسرعة في تنفيذ المشروع في منطقتي جبل لبنان والشمال لزيادة التغذية وإنتاج الطاقة الشمسية بمقدار 15 ميغاوات في كل محطة".
وأكد أن هدف كهرباء لبنان مساعدة هذه الشركة لتقوم بأسرع وقت بتنفيذ المشروع خصوصا في مجال الربط الفني والدراسات. وقال: "عرضنا في الوقت نفسه على كهرباء لبنان الرسالة التي وصلتنا من شركتي" توتال انرجي" "وقطر انرجي" اللتين اعادتا التشديد على رغبتهما في دعم لبنان في هذا الموضوع عبر انشاء معمل للطاقة الشمسية بطاقة 100 ميغاوات".
واشار فياض الى أنه تم الاتفاق مع ميقاتي على ايجاد افضل وأسرع آلية لنمكنهما من هذا الأمر وفق أفضل الشروط التجارية، مشيرا الى أنه "سندرس اذا كان في الإمكان السير بهذا الأمر عبر التراخيص الموجودة بحوزة الشركات الأخرى أو غير ذلك".
ولفت الى أن الموضوع الثالث هو موضوع الجباية وضرورة التزام القطاع العام بدفع الفواتير المستحقة عليه خصوصا وأن مجلس الوزراء ووزارة المالية خصصا له سلفة خزينة بقيمة 6 آلاف مليار ليرة من أجل دفع كل المستحقات من شهر تشرين الأول 2022 لغاية اخر شهر حزيران 2023، ولكن لغاية اليوم لم تدفع الادارات والمؤسسات العامة اي قرش لكهرباء لبنان.
وناشد فياض الادارات والمؤسسات العامة بارسال الرسائل المطلوبة الى وزارة المالية وفيها الاشعارات التي حصلت عليها من كهرباء لبنان لمستحقات الكهرباء والتي تبلغ نحو 4500 مليار ليرة لبنانية، لافتا الى أن المطلوب من المؤسسات والادارات العامة إرسال رسائل بمبلغ4500 مليار الى وزارة المال لتتمكن من ان تطبق سلفة الخزينة وتدفع المستحقات، وبغياب هذا الامر، لا خيار لدى كهرباء لبنان سوى قطع الكهرباء ابتداء من نصف شهر حزيران المقبل وبالتالي المطلوب التعجيل بهذا الأمر اليوم قبل الغد.
وأشار فياض الى أن الموضوع الرابع الذي تم بحثه، هو المستحقات المتوجبة على كهرباء لبنان للصناديق والجهات الدائنة لها وهي مثلا الصندوق العربي- الكويتي وغيره.
وقال: "شاركنا المدير العام بالمعلومة الجديدة بأنه تم دفع المستحقات المتوجبة على الدولة وعلى كهرباء لبنان من قروض الصناديق العربية والتي تتراوح بين5و8 مليون دولار أميركي كانت مترتبة علينا منذ سنة2020 لغاية اخر سنة 2023 وتم تصفية هذا الحساب ودفع كل هذه المستحقات، وهذا الخبر مفيد ومهم جدا، لأنه يعيد العلاقة المنتظمة لمؤسسة كهرباء لبنان كجهة مستدينة مع الدائنين لها من صناديق عربية، ويفتح الطريق نحو التمويل المتجدد من هذه الصناديق وهذا امر مهم جدا، ونحن نتكل على الصندوق العربي الكويتي لإعادة ترميم مبنى الكهرباء ومركز التحكم لأنه يساعد في إدارة توزيع الكهرباء ونقلها وإدارة المعلومات بشكل دقيق أكثر من الحاصل حاليا، وهو تضرر من جراء انفجار مرفأ بيروت".
هذا ولفت فياض الى أنه تم التطرق الى خطوة التحول للعمل على الغاز، قائلا: "بما أن الغاز المصري الذي كان متوقعا تأخر لأسباب سياسية، فإننا ننظر لاحتمال انشاء محطات تغويز عبر إجراء مناقصة في هذا الاطار".
ورونيكا
كما استقبل ميقاتي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامها في لبنان.
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