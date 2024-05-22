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نصار وشقير والأشقر ناقشوا الإجراءات المطلوبة لتدعيم صمود القطاع الفندقي

أخبار لبنان
2024-05-22 | 05:27
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نصار وشقير والأشقر ناقشوا الإجراءات المطلوبة لتدعيم صمود القطاع الفندقي
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نصار وشقير والأشقر ناقشوا الإجراءات المطلوبة لتدعيم صمود القطاع الفندقي

بحث وزير السياحة وليد نصار في مكتبه في الوزارة، مع رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير ورئيس إتحاد النقابات السياحية نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر على رأس وفد من أصحاب ومديري الفنادق، في أوضاع القطاع والصعوبات التي يمر فيها خصوصاً جراء إنخفاض نسبة إشغال الفنادق وبعض المعوقات الأخرى لا سيما إرتفاع التكاليف التشغيلية من كهرباء ومياه فضلاً عن الرسوم والضرائب.

وتركز النقاش في خلال الإجتماع على سبل تدعيم صمود القطاع الفندقي في هذه المرحلة الصعبة جراء الحرب في غزة وجنوب لبنان وتداعياتها على مختلف المستويات خاصة على الفنادق.

وتم الإتفاق على استمرار التعاون والتنسيق، والعمل على التواصل مع مختلف الجهات المعنية لإتخاذ القرارات والخطوات المناسبة لحماية القطاع الفندقي والحفاظ على المؤسسات الفندقية التي تشكل ركناً أساسياً في السياحة للبنانية.

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