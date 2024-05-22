فهد: الاتفاق بين صندوق النقد الدولي ولبنان يشكل ركيزة النهوض الاقتصادي المستدام

تستقبل الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير بعثة صندوق النقد الدولي الى لبنان برئاسة ارنستو ريغو عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان.



ومن المفترض ان تجري بعثة صندوق النقد والهيئات الاقتصادية مباحثات حول برنامج التعافي الاقتصادي والمالي وإعادة الهيكلة وكذلك حول آخر التطورات الحاصلة على المستوى المالي والاقتصادي في لبنان ومتطلبات النهوض.



وفي هذا الإطار، اعتبر نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان القيادي في الهيئات الاقتصادية نبيل فهد ان "زيارة بعثة صندوق النقد الدولي الى لبنان هي في غاية الأهمية خصوصاً انها تأتي بعد ثمانية أشهر على غيابها، وهذا يؤكد وجود إرادة وتصميم جديين للمضي قدماً للتوصل الى إتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي".



وأشار فهد الى ان "الهيئات الاقتصادية ستؤكد خلال الإجتماع على نظرتها وثوابتها التي تنسجم مع مبادئ العدالة والشفافية والثقة".



وشدد فهد على ان "الهيئات الاقتصادية هي من أول المطالبين بضرورة حصول اتفاق بين صندوق النقد الدولي ولبنان على برنامج تعافي اقتصادي ومالي يشكل ركيزة النهوض الاقتصادي المستدام".