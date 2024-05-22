القوات تسلّم مولوي مذكرة بشأن النازحين... أيوب: على الجمعيات والمنظمات الدولية الالتزام بالقوانين اللبنانية

سلّم وفد من حزب القوات اللبنانية وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي مذكرة تتعلق بملف النازحين السوريين في لبنان وكيفية التعامل مع المنظمات الدولية العاملة في البلاد.



وعقب اللقاء أكدت النائبة غادة أيوب أنه على الجمعيات والمنظمات الدولية العاملة في لبنان أن تلتزم بالقوانين اللبنانية.