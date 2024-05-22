طلاب "الصناعة الموسيقية" في عرض متقن لأغانيهم الخاصة في جامعة الروح القدس

في مبادرة مبتكرة تهدف إلى تفعيل اختصاص الصناعة الموسيقية، نظمت كلية الموسيقى والفنون المسرحية في جامعة الروح القدس – الكسليك احتفالًا بعنوان Pleasure Doing Music with you، أحياه طلاب اختصاص الصناعة الموسيقية.



وحضر الحفل رئيس الجامعة الأب طلال هاشم، وعميد كلية الموسيقى والفنون المسرحية الأب ميلاد طربيه، ونقيب الممثلين السابق جان قسيس، ورئيس قسم الصناعة الموسيقية في الكلية سيزار ناعسي، والمنتج طوني قلعاني، إضافة إلى منتجين من أهم شركات الإنتاج الفني (موسيقى، سينما وتلفزيون)، وعدد من الأساتذة من مختلف الجامعات اللبنانية والطلاب، في باحة كلية الموسيقى في الجامعة.



وتخلل النشاط عرض للمشاريع النهائية لتسعة طلاب في مادة الموسيقى والأعمال، بمساعدة أستاذهم المنتج طوني قلعاني.



وتضمنت المشاريع أغنية خاصة لكل طالب من كتابته وألحانه، مسجّلة احترافيًا في فيديو بورتريه.



كما هدف إلى إبراز قدرات الطلاب الإبداعية ومواهبهم الفنية، إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية الصناعة الموسيقية ودورها في إثراء الثقافة وفي تطوير الموسيقى. وتجدر الإشارة إلى أن جامعة الروح القدس تنفرد بتقديم هذا الاختصاص المهم في لبنان.



وخلال الاحتفال، قدّم الطلاب عرضًا حيًّا مميزًا لأغانيهم التي استحوذت على اهتمام الحضور الذي تفاعل معهم تصفيقًا.



وبالمناسبة، أعرب رئيس الجامعة الأب طلال هاشم عن فخره بما قدّمه الطلاب من عمل متقن ومحترف، مثمّنًا جهود أساتذتهم الذين لم يوفّروا جهدًا في سبيل تلقينهم المعرفة الأكاديمية اللازمة وصقل مهارتهم الموسيقية والمساهمة في الكشف عن مواهبهم الكامنة.



ودعا الأب الرئيس الطلاب إلى "عدم اليأس في ظل الظروف الصعبة التي نمرّ بها، والتعبير عن قدراتهم ومواهبهم لأنهم نواة التغيير وصنّاع المستقبل"، مؤكدًا "أن لا نمو في المجتمع من دون استثمار طاقات شبابه، وهذا ما نسعى إليه في الجامعة من خلال دعم طلابنا وتزويدهم بالمعرفة وتنشئتهم على القيم، ليساهموا في تطوير مجتمعهم".