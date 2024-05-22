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ميقاتي رعى حفل إطلاق فعاليات "طرابلس: التاريخ والتجدد"
أخبار لبنان
2024-05-22 | 11:52
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ميقاتي رعى حفل إطلاق فعاليات "طرابلس: التاريخ والتجدد"
رعى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حفل إطلاق فعاليات "طرابلس: التاريخ والتجدد"، عصر اليوم، في جامعة بيروت العربية - فرع طرابلس، بتنظيم من"جامعة بيروت العربية وجمعية "العزم والسعادة الاجتماعية".
وألقى ميقاتي كلمة قال فيها: "يحمل لقاؤنا اليوم عنوان "التاريخ والتجدد" في طرابلس، التي منذ آلاف السنين تداولت أرضها دول وعصور وحضارات، وتراكم فيها تاريخ قديم ووسيط وحديث، وتقلبت أحوالها بين احتلال وتحرير، وفقر ورخاء، وصراعات واستقرار، وتنمية وجمود، حتى أصبحت اليوم عاصمة للثقافة العربية، وهي في الأصل عاصمة العروبة وعاصمة الوسطية".
وأضاف: "في كل أحوالها، كانت الفيحاء وما زالت مدينة العلم والسماحة والعيشِ الواحد، وحققت على مر العصور معنى وجودِها الأصلي، كفضاء للتلاقي والتفاهم والتعاضد من أجل خدمة الإنسان والوطن. أهل طرابلس، بما فطروا عليه من إيمان سمح ووطنية صادقة، مصرون على تجديد تاريخهم باستمرار، وعلى التطلع الدائم إلى الغد المشرق، حتى ولو كانوا يعيشون في أقسى الظروف. وإذا كانت المدينة تشهد منذ عقود صعوبات شتى، فإن موقعها المميز والمقدرات التي تختزنها كفيلة لها بتجديد تاريخها ودفعها إلى استعادة دورِها الوطني والاقتصادي والإنساني، لا على مستوى لبنان وحده، بل على مستوى العالم. وهذا بالطبع يستلزم الجمع بين اهتمام الدولة المركزية ونشاط المجتمع المحلي، لا سيما الرسمي منه، بما في ذلك هيئات المجتمع المدني كافة".
أخبار لبنان
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