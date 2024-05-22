مخزومي: لوضع حد لمسألة تهريب السلاح

كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "أكس": "تنقل الشاحنات المحملة بالأسلحة في مختلف المناطق اللبنانية من دون معرفة نقطة انطلاقها ووجهتها وكيفية استعمالها، أمر بالغ الخطورة، ويمس بأمن الدولة والمواطنين وسيادة الوطن. ونطالب الحكومة والجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها وعدم التلكؤ والضرب بيد من حديد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعرفة كل التفاصيل حول هذه الشاحنات، ووضع حد لمسألة تهريب السلاح خصوصا في ظل الظروف الأمنية الدقيقة التي نمر بها".