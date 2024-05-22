مخزومي: لوضع حد لمسألة تهريب السلاح

تنقّل الشاحنات المحمّلة بالأسلحة في مختلف المناطق اللبنانية دون معرفة نقطة انطلاقها ووجهتها وكيفية استعمالها، أمر بالغ الخطورة ويمس بأمن الدولة والمواطنين وسيادة الوطن.
نطالب الحكومة والجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها وعدم التلكؤ والضرب بيد من حديد في اتخاذ الإجراءات اللازمة… pic.twitter.com/DWCPNxYhkO
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) May 22, 2024
تنقّل الشاحنات المحمّلة بالأسلحة في مختلف المناطق اللبنانية دون معرفة نقطة انطلاقها ووجهتها وكيفية استعمالها، أمر بالغ الخطورة ويمس بأمن الدولة والمواطنين وسيادة الوطن.
نطالب الحكومة والجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها وعدم التلكؤ والضرب بيد من حديد في اتخاذ الإجراءات اللازمة… pic.twitter.com/DWCPNxYhkO