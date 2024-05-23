الريجي ضبطت منتجات تبغية مهربة

أعلنت إدارة حصر التبغ و التنباك "الريجي" في بيان أنها واصلت جهودها لمكافحة التهريب، إذ ضبطت كميات كبيرة من المصنوعات التبغية المهربة (من سجائر ومعسل وتنباك عجمي)، نتيجة لعملية دهم في منطقة بئر العبد الصنوبرة.وسطرت محاضر الضبط في حق المخالف ينظر فيها القضاء المختص.