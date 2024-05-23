مصلحة الليطاني: عودة مياه الري الى الشبكة الرئيسية بين بلدتي مراح الحباس ولبعا

اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان انه "بتاريخ 22 ايار الحالي، انجز فريق الصيانة في دائرة ري لبعا، وتحت اشراف مصلحة الاستثمار والصيانة صيانة العطل على الشبكة الرئيسية قطر خارج 620 ملم بين بلدتي مراح الحباس ولبعا قبل المأخذ المزدوج رقم 8-9/4 بمسافة 120 متر، وبعد تجربة الشبكة، والتأكد من عدم تسرب المياه منها، اعيد تغذيتها بمياه الري وتزويدها مجددًا للمناطق التي تم القطع عنها".