بعد رفع أضرار السيول... عودة العمل في كافة أقسام مستشفى سيدة لبنان

أعلن رئيس مجلس إدارة مستشفى سيدة لبنان الجامعي - جونية النائب السابق الدكتور فادي سعد "عودة العمل في جميع الأقسام التي باتت جاهزة لتقديم الخدمات الطبية والاستشفائية كافة بعد رفع الاضرار التي تسببت بها السيول والامطار الجارفة في قسمي الطوارىء والأشعة في نيسان الماضي."



وأكد في بيان أن "المستشفى أصبح في حال من التأهب والجهوزية لاستقبال المواطنين في كافة الاقسام بشكل أكثر من عادي وطبيعي بعد تجهيز قسم الطوارىء وتجديده واستبدال الآلات والمعدات في قسم الأشعة بأخرى حديثة ومتطورة من أجل استقبال المرضى."



وختم قائلًا: "سيبقى مستشفى سيدة لبنان الجامعي في خدمة المواطنين والمرضى كما عودهم على تقديم أفضل الخدمات الطبية والاستشفائية."