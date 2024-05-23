أمير دولة قطر بحث مع جنبلاط أوضاع المنطقة

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس السابق للحزب التقدميّ الاشتراكيّ وليد جنبلاط، أوضاع المنطقة.



واستعرضا الوضع على الساحة الفلسطينية والحرب على غزة والأوضاع المتفاقمة في الضفة الغربية، والإعتداءات الاسرائيلية على جنوب لبنان، إضافة إلى الأوضاع اللبنانية والأزمة التي يمر بها لبنان.



وأثنى جنبلاط على الجهود والدور التي تقوم به دولة قطر من خلال المبادرات المستمرة لوقف إطلاق النار في غزة، والوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية، كما ثمّن دورها في إطار اللجنة الخماسية لمساعدة لبنان على تجاوز الأزمة الرئاسية.