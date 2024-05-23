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"الإشتراكي" نوه بقرار بعض الدول الإعتراف بالدولة الفلسطينية: خطوة أساسية في مسار طويل يجب إستكماله
أخبار لبنان
2024-05-23 | 06:21
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"الإشتراكي" نوه بقرار بعض الدول الإعتراف بالدولة الفلسطينية: خطوة أساسية في مسار طويل يجب إستكماله
أعرب الحزب "التقدمي الإشتراكي" عن "تقديره لقرار النروج وإسبانيا وإيرلندا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، بما يشكله ذلك من خطوة أساسية في مسار طويل يجب استكماله في نواح عديدة، وبما هو من استجابة لحقوق الشعب الفلسطيني وللتضحيات الكبيرة التي يقدمها هذا الشعب في نضاله من أجل هذه الحقوق التي أقرتها له القوانين والشرائع الدولية، وأولها قيام دولته المستقلة".
وإذ يتطلع الحزب الى أن تخفز هذه الخطوة كافة الدول للاقتداء بها، رأى أنه "لا بد من أن يوازيها ضغط دولي فاعل بكل الأشكال على الاحتلال الاسرائيلي لوقف عدوانه ولوقف الاستيطان ومخططات التهجير بحق الفلسطينيين وإجباره على التسليم بحق الفلسطينيين وقيام الدول الفلسطينية القابلة للحياة".
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