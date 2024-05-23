اللواء صليبا في مناسبة عيد المقاومة والتحرير: ما كان كلّ هذا ليحدث لولا تضافر جهود الشعب اللبنانيّ

أكّد المدير العامّ لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، في مناسبة عيد المقاومة والتحرير، أنّ هذا اليوم أصبح تكريسًا للحقّ، ومقاومةً للظلم، ورفضًا لمبدأ الأمر الواقع، وتثبيتًا للكرامة الوطنيّة اللبنانيّة أمام أعين العالم.



ولفت، في بيان للمديريّة العامّة لأمن الدولة، قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة، أنّ ما كان كلّ هذا ليحدث، لولا تضافر جهود الشعب اللبنانيّ، الذي قاوم كلّ فردٍ منه بأسلوبه ومن موقعه، وفي طليعتهم الشهداء الأبطال من الشعب ومن الجيش ومن المقاومة، الذين قدّموا أغلى ما عندهم، أي حياتهم، من أجل لبنان واللبنانيّين.



وقال: "نستغلّ هذه المناسبة لتعزية كلّ من استذكر شهيدًا اليوم، لنؤكّد له حرصنا على دموعه، وشعورنا باشتياقه إلى من فقد، ونخصّ بالتعزية اليوم أيضًا، الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة لفقدان رئيسها، والتي منذ بداية الثورة فيها، كان قدر القادة الإيرانيّين أن يرتقوا شهداءَ، دفاعًا عن شعبهم الإيرانيّ، و نصرةً لكلً الشعوب المستضعفة."



وأضاف: "أيّها العسكريّون، يقوم العدوّ الإسرائيليّ باعتداءات متكرّرة على مختلف الأراضي العربيّة ومنها لبنان، وباتت بربريّته في قتل المدنيّين والأطفال والنساء والعجزة واضحةً أمام أعين العالم كلّه، وإنّ توحّد اللبنانيّين في وجهه الذي أنتج تحريرًا سنة 2000، هو نفسه سوف ينتج انتصارًا في المعركة الحاليّة."



وطالبهم بأن يكونوا "على قدر الثقة الملقاة على عاتقكم، وحافظوا على قسَمِكم في الحفاظ على الأمن في لبنان، حيث يحاول العدوّ الإسرائيليّ استغلال كلّ فرصة سانحة لزعزعة الاستقرار فيه، والذي يبقى أمانةً في أعناقنا جميعاً، خدمةً للّبنانيّين الآمنين الذين ينتظرون منّا الكثير".



