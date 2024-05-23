رئيس بعثة صندوق النقد بعد لقاء الخليل: الاستقرار لن يكون مستداما طالما لم تنجز تشريعات اعادة هيكلة القطاع المصرفي والإصلاحات

أنهت وزارة المالية اليوم الاجتماعات المتلاحقة التي عقدتها مع صندوق النقد الدولي الذي رئسه Ernesto Ramires Pergo حول المشاريع التي يجري التعاون فيها مع الصندوق ولا سيما الافكار حيال مشروع الموازنة 2025.



وأثنى Ramires على عمل الادارة المختصة خصوصا لناحية عدم إحداث اي عجز تمويلي يهدد الاستقرارين المالي والنقدي.



وشدد على ضرورة استكمال الاجراءات التي تمكن الوزارة من تعزيز وارداتها من خلال عملية الالتزام الضريبي، مؤكدا ان الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية خلال العام المنصرم ساهمت الى حد كبير في استقرار سعر الصرف وفي تمكين مصرف لبنان المركزي من تعزيز الاحتياطي بالعملات الأجنبية.



وأشار بالمقابل إلى أن هذا الاستقرار لن يكون مستداما طالما لم تنجز التشريعات في ما خص اعادة هيكلة القطاع المصرفي والإصلاحات المؤاتية لإعادة الحركة الاقتصادية.



وعرض وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل من جهته للاجراءات التي تتخذها الإدارة الضريبية والجمارك معا لضبط عملية التهريب وتفعيل الرقابة، ما يساهم في الحد من تمادي الاقتصاد غير الشرعي وتفلته.