سكاف زار بكركي وشدد على احترام المهلة الزمنية الواردة في بيان الخماسية

أكد النائب غسان سكاف أنه "ما زال يعمل ضمن آلة تشاورية لتبلور ما نص عليه البيان الأخير للجنة الخماسية"، وذلك بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي.وشدد سكاف على "احترام المهلة الزمنية التي وردت في بيان اللجنة الخماسية كي لا تطيح أي تطورات إقليمية أو دولية برئاسة الجمهورية، سائلا :" وإلا ما نفع انتخاب رئيس للجمهورية إذا ما كانت الجمهورية تتآكل يوما بعد يوم".