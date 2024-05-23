اجتماع بين عدد من النواب ووفد صندوق النقد: ضرورة إعادة هيكلة المصارف بأسرع وقت ممكن

خلال اجتماع عُقِدَ في دارتي وضمّ عدد من النواب يمثلون معظم الكتل النيابية مع وفد صندوق النقد الدولي، حيث جرى البحث في عدة ملفات أبرزها الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد، الإصلاحات المطلوبة للنهوض بالبلد، قانون إعادة هيكلة المصارف، قانون السرية المصرفية، وإعادة توزيع الخسائر الناتجة… pic.twitter.com/zaCtQYnDfF
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) May 23, 2024
خلال اجتماع عُقِدَ في دارتي وضمّ عدد من النواب يمثلون معظم الكتل النيابية مع وفد صندوق النقد الدولي، حيث جرى البحث في عدة ملفات أبرزها الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد، الإصلاحات المطلوبة للنهوض بالبلد، قانون إعادة هيكلة المصارف، قانون السرية المصرفية، وإعادة توزيع الخسائر الناتجة… pic.twitter.com/zaCtQYnDfF