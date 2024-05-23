مخزومي: هناك محاولة أميركية للحفاظ على أمن لبنان.. ومطلوب خطوات عملية لتطبيق الـ1701

أكّد النائب فؤاد مخزومي أن هناك محاولة أميركية للحفاظ على أمن لبنان وابعاده عن الحرب، لافتا الى أن "نحن كمسؤولين من المفترض أن نقوم بما يلزم لحماية بلدنا".



واعتبر مخزومي في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI، أن حزب الله أصرّ بقرار شخصي على جرّ البلد لحرب لذلك أهمية تحرك المعارضة في إعطاء صورة صحيحة عن بلدنا.



وشدد على أن هناك خطوات عملية مطلوبة لتطبيق القرار 1701، وأنه "علينا اتخاذ قرار سياسي لنثبت للعالم اننا لسنا طرفا في الحرب".



وقال مخزومي: "ما سمعناه أن هناك 13 نقطة خلافية بشأن الحدود الجنوبية وتم حتى الان الاتفاق على سبعة وعلينا التسريع في التوصل الى تسوية ونسعى لعزل الملف اللبناني عن غزة".



وفي الملف الرئاسي، أشار مخزومي الى أن اللجنة الخماسية لن تتدخل في عملية اقتراح اسماء لرئاسة الجمهورية او وضع "فيتو" على أحد وأن مهمتها تقريب وجهات النظر فقط.



ورأى مخزومي أن العودة الامنة والطوعية لا تنطبق على جميع النازحين السوريين، وأن الخطة الامنية مطلوبة ولكن يجب ان تكون مدروسة لفترة طويلة ومستمرة. وقال: "كنت أتمنى على وزير الداخلية اعطاء مهلة تسمح للمخالفين بتسوية اوضاعهم".



الى ذلك، لفت مخزومي الى أن "صندوق النقد الدولي جاهز للاتفاق عندما نكون جاهزين إلا أن هذه الحكومة لا يمكنها القيام بذلك"، لافتا الى أنه "لانتظام الدولة وايصال حكومة تقوم بالعمل علينا انتخاب رئيس للجمهورية".