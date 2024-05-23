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عطية: الاميركيون أبلغوا قائد الجيش بأنهم لم يعد بامكانهم ضبط نتنياهو أكثر عن الهجوم على لبنان
أخبار لبنان
2024-05-23 | 16:43
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عطية: الاميركيون أبلغوا قائد الجيش بأنهم لم يعد بامكانهم ضبط نتنياهو أكثر عن الهجوم على لبنان
كشف عضو كتلة الاعتدال الوطني النائب سجيع عطية أن الاميركيين أبلغوا قائد الجيش العماد جوزيف عون بأنهم لم يعد بامكانهم ضبط رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أكثر عن الهجوم على لبنان وبأنه يجب الاستعجال بالوصول إلى تسوية وانتخاب رئيس للجمهورية.
ولفت عطية في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI، أن هناك خوفًا كبيراً بأن يستمر الشغور الرئاسي حتى العام 2025 وأن هناك اندفاعة أكبر للتوصل الى حلّ في هذا الملف.
وقال: "الجميع طلب منا الاستمرار في مبادرتنا وهناك اكثر من سيناريو مطروح والسفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري بدأ تحركاته وحزب الله يؤيّد النقاش ولكن شرطه عدم وضع "فيتو" على أحد ومنذ انطلاقتنا اتفقنا الا يكون هناك "فيتو" على أحد".
وأشار عطية الى أن المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي الى لبنان جان ايف لودريان خرج من المواصفات والاسماء، معتبراً أنه سيأتي إلى لبنان في محاولة وفرصة أخيرة.
وفي ما خص ملف المدرسة الحربية، كشف عطية أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيعقد اجتماعًا الاسبوع المقبل في هذا الخصوص، آملاً التوصل إلى اتفاق بين قائد الجيش ووزير الدفاع، ومعتبراً أن هذا الموضوع انساني وأن هناك مسؤولية كبيرة على قائد الجيش ووزير الدفاع.
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