جلسة وزارية الثلاثاء

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أن المجلس سيعقد جلسة، بهيئة تصريف الاعمال، عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء 28 ايار 2024.