إعتصام في بروكسيل الإثنين لـ"الحملة الوطنية لإعادة اللاجئين السوريين"

دعت "الحملة الوطنية لإعادة اللاجئين السوريين" مؤيديها واللبنانيين المغتربين وأصدقاء لبنان إلى المشاركة الكثيفة في الاعتصام، الذي سيقام، أمام قصر العدل في بروكسيل، الإثنين 27 الجاري، من الساعة 12:00 ظهرًا حتى الساعة 2:00 بعد الظهر.



وأوضحت، في بيان، أنّ هذا التحرّك يأتي لحث قادة الاتحاد الأوروبيّ على تغيير موقفهم لجهة إعادة اللاجئين السوريين إلى المناطق الآمنة في سوريا وإلى استدراك مخاطر اللجوء السوريّ في لبنان.



وقالت إنّ هذا الاعتصام يأتي في ظل المخاطر الجمة، التي يشكلها هذا اللجوء على أمن لبنان واستقراره ووجوده، إضافة إلى تأثيراته السلبية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في البلاد.



وذكرت أنّ وفدًا من الحملة برئاسة المستشار القانونيّ المحامي بيار الجميل سيشارك في الاعتصام في بروكسل وسيجري المباحثات والاتصالات مع نواب البرلمان الأوروبي في شأن تداعيات اللجوء السوري على مستقبل لبنان.