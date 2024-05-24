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ميقاتي دعا من طرابلس إلى انتخاب رئيس

أخبار لبنان
2024-05-24 | 04:33
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ميقاتي دعا من طرابلس إلى انتخاب رئيس
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ميقاتي دعا من طرابلس إلى انتخاب رئيس

رأى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنّ طرابلس مدينةٌ ليس كمثلِها أخرى، إذ إنّها المسجدُ والكنيسة، والمدرسةُ والتَكية، والمكتبةُ والجامعة، والمستشفى وسوقُ الفقراء، والخاناتُ والحِرَف، والقلعةُ والمعرض، والنهرُ والبحر، والجزرُ والهضاب، والأزقةُ والشوارع، والحارات المملوكية والأحياءُ الحديثة، وهي أيضًا المدينةُ وكلُّ جِوارِها، من أعلى الثلجِ إلى أدنى الملح، ومن أَبْعَدِ الشواطئ إلى أقربِ المرافئ. 

وقال، خلال احتفال إعلان "طرابلس عاصمةالثقافة العربية": "كانَ أهلُها أمناءَ على عروبتِهم، ملتزمين حتى الشهادة بقضايا العرب، وفي مقدمها قضية فلسطين وصولًا إلى حرب الإبادة التي تشنُّها اليوم إسرائيل على غزة وأهلِها."

واعتبر أنّ أبرزَ عنوانٍ لدخول طرابلس في الطور الجديد، هو هذا المعرضُ والذي يحمل اسمُ الرئيس الشهيد رشيد كرامي. 

ولفت إلى وجوب تطبيق قاعدةَ تجديدِ التاريخ على صعيدِ السياسة العامة في لبنان، فلا فلا تتكرر الأزماتُ ذاتُها.

وأوضح أنّ حالة التعطيل ليست سوى تاريخٍ يعيد نفسَه، إذ إنّ "بعضَ أهل السياسة لا يتّعظون من أخطاءِ الماضي، بل يكررونَها ملحقين بالوطن والمواطنين أضرارًا كبيرة، في ظلِّ ظروف دقيقة وخطيرة، إنْ لجهة الوضع المعيشيّ الناتج عن الحالة المالية والاقتصادية، أو لجهة الوضع الأمني الناجم عن تداعيات حرب غزة والعدوان الإسرائيليّ المستمر عن الجنوب، أو لجهة الأعباء التي تلقيها مشكلة اللجوء السوريّ على كلِّ قريةٍ ومدينةٍ وحيٍّ في لبنان".

وقال: "من طرابلس بالذات أكرر واوكد ان لا مكان للياس في نفوسنا ونحن عازمون على العمل بعزم وارادة لتجاوز هذه المرحلة الصعبة من تاريخ لبنان، والتخفيف قدر المستطاع من الآم اللبنانيين ووضع الامور على سكة التعافي."    

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