البيسري: في ٢٥ ايار إستعدنا السيادة وعلينا الإستمرار في مواجهة الصعوبات

أكّد المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في مناسبة العيد الرابع والعشرين للمقاومة والتحرير، أنّ في مثل هذا اليوم منذ أربعة وعشرين عامًا، استطاع لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته، تحقيق إنتصار تاريخيّ على إسرائيل.



وشدّد على أنّ إسرائيل تسعى إلى الحصول على الأمن على حساب السلام، وعلى حساب الحقوق المشروعة في استعادة الأراضي اللبنانية المحتلة، ويرفض عودة اللاجئين الفلسطينيين الى أرضهم ودولتهم المستقلة التي هي حق مقدس وتاريخي لهم.



وقال: "إسرائيل بسلوكها المتمادي في القتل والتدمير تدفع المنطقة نحو المواجهة الشاملة، وعلى المجتمع الدولي ان يضع حداً لهذا الإعتداء المستمر منذ ستة وسبعين عاماً. وحتى إحقاق الحق، علينا التمسّك بخيار الثبات ومواجهة الإعتداء على وطننا لاسيما في جنوبنا العزيز الذي طالت درب جلجلته."



وأضاف: "في ٢٥ ايار، إستعدنا السيادة، وعلينا الإستمرار في مواجهة الصعوبات والتحديات لإستكمال بناء مؤسسات الدولة."