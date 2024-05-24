بري في مناسبة عيد المقاومة والتحرير: لبنان متمسك بحقه في الدفاع عن أرضه

رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مناسبة عيد المقاومة والتحرير، أنّ الخامس والعشرين من أيار عام 2000 شكّل حجر الزاوية لحاضر لبنان ومستقبله في تحرير معظم أراضيه من الإحتلال الإسرائيليّ.



واعتبر أنّ تحقيق ذلك الانجاز كان مسؤولية وطنية سامية وجهدًا جامعًا ،كذلك حفظه الآن والدفاع عنه، في هذه المرحلة الراهنة، التي تتعرض فيها المنطقة بأسرها ولبنان إلى حرب.



وقال: "نجدّد التزامنا وتمسكنا بالقرار الأمميّ رقم 1701 ببنوده ومندرجاته وإنّ المسؤولية عن خرق هذا القرار منذ لحظة صدوره هي إسرائيل بأكثر من 30 الف خرق برًا وبحرًا وجوًا."



وأضاف: "بالتوازي، فإن لبنان متمسك بحقه في الدفاع عن أرضه بكافة الوسائل المتاحة في مواجهه العدوانية الاسرائيلية ولإستكمال تحرير ما تبقى من أرضه المحتلة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة والشطر الشماليّ من قرية الغجر والنقاط الحدودية المتحفظ عليها مع فلسطين المحتلة وصولًا إلى النقطةb1 عند رأس الناقورة ."



وشدّد بري على أنّ لبنان منفتح للتعاون الإيجابيّ مع أيّ جهد دوليّ يهدف إلى لجم العدوانية الاسرائيلية وإطماعها تجاه لبنان وثرواته وكيانه وحدوده البرية والبحرية والجوية وهو غير مستعد للتفريط بأيّ حق من حقوقه السيادية.



كما شدّد على ضرورة تكثيف الجهود والمساعي الدولية والاقليمية لوقف حرب الإبادة التي تشنها اسرائيل على قطاع غزة كمدخل اساس للحفاظ على الامن والاستقرار في المنطقة بأسرها.



وأكّد أنّ لبنان سيقاوم أي محاولة من أيّ جهة لفرض أي شكل من إشكال التوطين سواء اللاجئين السوريين أو اللاجئين الفلسطينيين.



ودعا المجتمع الدوليّ إلى مقاربة ملف اللجوء السوري مقاربة إنسانية بعيدًا من أي إستثمار لاغراض تهدد وحدة وسيادة الشقيقة سوريا كما ندعو الحكومة اللبنانية الى الإسراع في فتح قنوات التواصل مع الحكومة السورية وتشكيل لجان مشتركة تحقق العودة الامنة للنازحين الى وطنهم الام.