السفيرة جونسون تستضيف حفل استقبال لخريجي برامج التبادل التي تقدمها السفارة الأميركية في لبنان

استضافت السفيرة جونسون حفل استقبال أقيم في 23 أيار الجاري للاحتفال بالعلاقات القوية بين السفارة الأميركية ومئات اللبنانيين الذين كانوا قد شاركوا في برامج التبادل الدولي التي ترعاها الحكومة الأميركيّة. وقد أعربت السفيرة جونسون عن إعجابها بالإنجازات التي حققها خريجو برامج التبادل الأميركي، مؤكدة على الأهميّة التي توليها الولايات المتحدة لـ "جسور الصداقة والتفاهم" التي يواصل الخريجون بنائها بين الولايات المتحدة ولبنان. وقد تضمّن الاحتفال عرضًا موسيقيًا لخريج برنامج "الموسيقى الأميركية في الخارج" American Music Abroad (AMA) ناريج فاسيليان.يأتي خريجو برامج التبادل الأميركي من عدة حقول ومجالات خبرة بما في ذلك الحقل الأكاديمي، والسياسة، والأعمال، والإعلام، وقيادة المجتمع، والنشاط الاجتماعي والبيئي. وتضمّ شبكة خريجي برامج التبادل الأميركي في لبنان 16000 عضوا ممّن شاركوا في برامج التبادل والتعليم والثقافة التي تموّلها الحكومة الأميركية. ويشارك قسم الدبلوماسية العامة في السفارة الأميركية بنشاط مع هذا المجتمع الديناميكي من خلال النقاش حول مواضيع معينة والطاولات المستديرة والفعاليّات الاحتفاليّة.لمعرفة المزيد حول فرص التبادل، يرجى زيارة