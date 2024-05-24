تحذير من ارتياد الشاطىء اليوم وغداً بسبب ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين والسائحين من ارتياد الشاطىء خلال هذين اليومين ما قد يعرضهم لخطر الغرق، سيما بعد أن تكررت حوادث الغرق في الآونة الأخيرة.



وقالت "نظراً لما يشهده الشاطئ اللبناني اليوم من تأثيرات المنخفض الجوي المتوقع أن يستمر حتى يوم الغد والذي تسبب بارتفاع الأمواج وسرعة لافتة في حركة التيارات البحرية بتأثير من تسارع حركة المد والجزر الناتجة عن سرعة الرياح، نحذر من ارتياد الشاطىء خلال هذين اليومين ما قد يعرضهم لخطر الغرق".



ودعت "صيادي الأسماك وأصحاب المراكب السياحية وكل من يمارسون رياضة الدراجات المائية او التحليق بالمظلة وسواها من الرياضات المرتبطة بالبحر الى الامتناع عن ممارسة أي نشاط في هذه الأجواء المناخية البالغة الخطورة".



وذكّرت المواطنين والمقيمين بضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة الصادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني والاتصال على الرقم 125 لطلب المساعدة عند الضرورة.