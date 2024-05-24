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مصلحة تسجيل السيارات والآليات: فتح الأبواب في الدكوانة يوم الأحد 26 ايار وطيلة أيام الأسبوع المقبل

أخبار لبنان
2024-05-24 | 11:54
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مصلحة تسجيل السيارات والآليات: فتح الأبواب في الدكوانة يوم الأحد 26 ايار وطيلة أيام الأسبوع المقبل
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مصلحة تسجيل السيارات والآليات: فتح الأبواب في الدكوانة يوم الأحد 26 ايار وطيلة أيام الأسبوع المقبل

أعلنت مصلحة تسجيل السيارات والآليات بناءً لتوجيهات وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، فتح أبوابها إستثنائياً في المركز الرئيسي الدكوانة يوم الأحد في 2024/5/26، وطيلة أيام الأسبوع المقبل لإنجاز معاملات فك حجز جميع أنواع المركبات والدراجات التي تم حجزها في الخطة الامنية وعليه يمكن لأصحاب السيارات والآليات والدراجات التوجه الى مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة لإجراء المقتضى بغية فك حجزها.

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