وزير الثقافة أعلن إقامة توأمة ثقافية بين طرابلس ومدينة القدس

أعلن وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد المرتضى إقامة توأمة ثقافية بين طرابلس ومدينة القدس.



وقال، في معرض الحفلة الرسمية، في مناسبة إعلان طرابلس عاصمة للثقافة العربية للعام ٢٠٢٤: "باسم الثقافة الوطنية، وباسم طرابلس عاصمة الثقافة العربية للعام ٢٠٢٤ والعاصمة الأولى والدائمة للثقافة في لبنان، وباسم أهل طرابلس، يقرّر قيامَ اتفاق توأمة ثقافية بين العاصمتين: القدس وطرابلس، والشروع في اتمام الإجراءات كافة اللازمة، لإنجاز هذه التوأمة على أن يصار بعدها إلى البدء بتنفيذها على أرض الواقع."



وكان الوزير المرتضى قد عقد قبل يومين لقاءً عن بعد مع وزير الثقافة الفلسطينيّ عماد حمدان واتفقا على مبدأ التوأمة الثقافية وعلى مجمل بنودها وموادها.



وفي معرض الرئيس كرامي وبرعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحضوره، أُنجزت مراسم توقيع اتفاقية التوأمة.



وتتضمّن اتفاقية التوأمة "تعهّدًا من طرابلس بالعمل على حماية الموروث الفلسطينيّ الثقافيّ المسيحيّ والمسلم في مدينة القدس من خطر مساعي التهويد الصهيونية، وعلى اقامة فعاليات ثقافية مشتركة في لبنان وفي أي مكان آخر يجري الاتفاق عليه بين الطرفين، على ان تجرى هذه الفعاليات، لاحقًا في القدس بعد تحريرها، فيتسنى عندها للمخلصين اقامة اعراسهم الثقافية فيها".