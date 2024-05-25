تدابير سير في هذه المنطقة

أعلنت المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخليّ ـ شعبة العلاقات العامّة أنّ بلدية بيروت ستقوم يوم غد 26/05/2024 بأعمال تنظيف نفق سليم سلام.



وأوضحت أنّ الأعمال ستبدأ على المسلك المؤدّي من وسط بيروت، نحو المدينة الرياضيّة، اعتبارًا من الساعة 07،00، ولغاية السّاعة 12،00 من التاريخ عينه.



لذلك، سيتمّ تضييق مساحة مرور السيّارات على المسلك المذكور. وإن تطّلب الأمر إغلاق النفق، سيُحوَّل السّير إلى الطريق المحاذي.



ويرجى من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي المكلّفين تنفيذ هذه المهمّة وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، حفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام.