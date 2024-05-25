إخماد حريق داخل هنغار لبرش وفرز البلاستيك في رومية - المتن واقتصار الاضرار على الماديات

أخمد عناصر من الدفاع المدني، معززين بالآليات من مراكز متعددة، وبعد جهودٍ مضنية استمرت منذ الساعة ٠٩:٤٥ ولغاية الساعة ٢٣:١٥ من تاريخ اليوم حريقاً شب داخل هنغار لبرش وفرز البلاستيك في رومية-المتن.



وقد ساهم تضافر جهود العناصر واستقدام السلّم الآلي من مقر العمليات المركزية بالسيطرة على النيران والحؤول دون امتدادها الى المساحات الحرجية المجاورة.

وقد حرص العناصر على تبريد رقعة الحريق منعا من تجدده. ولم يسجل وقوع أي إصابات فاقتصرت الأضرار على الماديات.