وزير البيئة يفتتح مركزا للنفايات المفروزة في جبيل: النفايات مسؤولية محلية ومعاهدات دولية تمنع تصديرها الا بشروط

افتتح وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين مركز تسلم وشراء النفايات المفروزة كمشروع نموذجي وثمرة تعاون بين وزارتي البيئة والصناعة والادارات المحلية والقطاع الخاص.



واشار ياسين الى ان "هذه المراكز موجودة في القانون وهي الطريقة السليمة للبدء بالفرز من المصدر"، لافتا الى ان "الايام اثبتت اننا قادرون على الوصول الى طن يوميا من النفايات المفروزة ، في سبيل خلق اقتصاد سليم ونحن قادرون على تحقيق ذلك" .



واكد ان "تصدير النفايات الى الخارج كما سبق وطالب بها البعض لاغراض معروفة غير ممكن، لان النفايات مسؤولية محلية وتوجد معاهدات دولية تمنع تصديرها الا ضمن شروط مشددة جدا جدا وهذه العملية غير متاحة الا اذا تم فرز النفايات من المصدر".



ورأى ان "هذا النموذج من العمل الذي نشهده اليوم يظهر اهمية اشراك القطاع الخاص فيه.



وكشف عن مبلغ 50 مليون دولار معظمه هبات من البنك الدولي لعدد من المناطق اللبنانية في هذا المجال، وهناك مشروع كبير على الساحل اللبناني لنفاوض البنك الدولي عليه، ويمتد من عكار الى صور حيث النسبة الاكبر من التلوّث .