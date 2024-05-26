الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
26
o
الجنوب
25
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
26
o
الجنوب
25
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
السفير المصري للـLBCI: اذا حصلت "الخماسية" على التزام كامل من القوى السياسية يمكن عندها ان تتقدم بوضع ضمانات معينة
أخبار لبنان
2024-05-26 | 04:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
السفير المصري للـLBCI: اذا حصلت "الخماسية" على التزام كامل من القوى السياسية يمكن عندها ان تتقدم بوضع ضمانات معينة
أكّد السفير المصري لدى لبنان علاء موسى أن عمل اللجنة الخماسية مستمر عبر نهج واضح يتلائم مع الواقع اللبناني وأنها تواصل مشاوراتها مع مختلف القوى السياسية.
ولفت موسى في مداخلة ضمن برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، الى أن عمل اللجنة مستمر دائماً ولو في خطوات غير كبيرة احياناً خصوصاً أن ليس كل ما تفعله يعلن عنه، قائلا "حوارنا مع الكتل السياسية يؤكد انهم على استعداد ولو بدرجات متفاوتة الى احداث خرق".
واشار موسى الى أن "كل الاراء التي تلقيناها عقب البيان الأخير كانت ايجابية وتشجيعية ما دفعنا للذهاب نحو خطوات أبعد"، لافتا الى أن "الخماسية" تسعى الى تذليل العقبات.
ورأى أن "اليأس" غير موجود في العمل السياسي وللخماسية قناعة بأن الحل سيأتي من داخل لبنان وهي موجودة فقط للمساعدة على ذلك.
وقال: "ما لمسناه هو أن مساحة عدم الثقة بين الاطراف السياسية كبيرة ما يحعلها متوجسة من بعضها البعض واذا حصلت الخماسية على التزام كامل من القوى السياسية يمكن عندها ان تتقدم بوضع ضمانات معينة وبالتالي الطمأنة مرتبطة بالتزام القوى السياسية وبالتوافق".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
المصري
للـLBCI:
"الخماسية"
التزام
القوى
السياسية
عندها
تتقدم
ضمانات
معينة
التالي
في برج البراجنة... توقيف مشتبه به بسرقة دراجات آليّة وتعاطي مخدّرات
وزير البيئة يفتتح مركزا للنفايات المفروزة في جبيل: النفايات مسؤولية محلية ومعاهدات دولية تمنع تصديرها الا بشروط
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:15
السفير المصري علاء موسى للـLBCI: اذا حصلت الخماسية على التزام كامل من القوى السياسية يمكن عندها ان تتقدم بوضع ضمانات معينة وبالتالي الطمأنة مرتبطة بالتزام القوى السياسية والتوافق
آخر الأخبار
04:15
السفير المصري علاء موسى للـLBCI: اذا حصلت الخماسية على التزام كامل من القوى السياسية يمكن عندها ان تتقدم بوضع ضمانات معينة وبالتالي الطمأنة مرتبطة بالتزام القوى السياسية والتوافق
0
آخر الأخبار
2024-04-24
السفير المصري لـ "حوار المرحلة": الخماسية يمكن لها ان تعمل كضامن لإعادة بث قدر من أجواء الثقة بين الكتل السياسية ومن يقدّم الضمانة ليس سفراء الدول الخمس بل الدول الخمس
آخر الأخبار
2024-04-24
السفير المصري لـ "حوار المرحلة": الخماسية يمكن لها ان تعمل كضامن لإعادة بث قدر من أجواء الثقة بين الكتل السياسية ومن يقدّم الضمانة ليس سفراء الدول الخمس بل الدول الخمس
0
آخر الأخبار
04:10
السفير المصري علاء موسى للـLBCI: عملنا مستمر واللجنة الخماسية لديها نهج واضح يتلائم مع الواقع ونواصل مشاوراتنا مع مختلف القوى السياسية
آخر الأخبار
04:10
السفير المصري علاء موسى للـLBCI: عملنا مستمر واللجنة الخماسية لديها نهج واضح يتلائم مع الواقع ونواصل مشاوراتنا مع مختلف القوى السياسية
0
آخر الأخبار
2024-04-24
السفير المصري لـ "حوار المرحلة": لم يُطرح داخل الخماسية اسم اي مرشح ولا حتى اسم مرشح الثنائي أمل-حزب الله والتقينا فرنجية بصفته السياسية لا كمرشح وقد حرص خلال الاجتماع على التأكيد أن ترشيحه مستمر
آخر الأخبار
2024-04-24
السفير المصري لـ "حوار المرحلة": لم يُطرح داخل الخماسية اسم اي مرشح ولا حتى اسم مرشح الثنائي أمل-حزب الله والتقينا فرنجية بصفته السياسية لا كمرشح وقد حرص خلال الاجتماع على التأكيد أن ترشيحه مستمر
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
05:10
في برج البراجنة... توقيف مشتبه به بسرقة دراجات آليّة وتعاطي مخدّرات
أمن وقضاء
05:10
في برج البراجنة... توقيف مشتبه به بسرقة دراجات آليّة وتعاطي مخدّرات
0
أخبار لبنان
03:45
وزير البيئة يفتتح مركزا للنفايات المفروزة في جبيل: النفايات مسؤولية محلية ومعاهدات دولية تمنع تصديرها الا بشروط
أخبار لبنان
03:45
وزير البيئة يفتتح مركزا للنفايات المفروزة في جبيل: النفايات مسؤولية محلية ومعاهدات دولية تمنع تصديرها الا بشروط
0
اقتصاد
03:28
رئيس المجلس الوطني للاقتصاديين اللبنانيين للـ LBCI: صندوق النقد يطالب أقلّه البدء بتعديلات بسيطة كسرية المصارف... وبحاجة لحل سياسي
اقتصاد
03:28
رئيس المجلس الوطني للاقتصاديين اللبنانيين للـ LBCI: صندوق النقد يطالب أقلّه البدء بتعديلات بسيطة كسرية المصارف... وبحاجة لحل سياسي
0
حال الطقس
01:29
كتل حارة ومغبرة تؤثر على لبنان بدءا من الاثنين...
حال الطقس
01:29
كتل حارة ومغبرة تؤثر على لبنان بدءا من الاثنين...
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-05-23
فؤاد مخزومي لـ "جدل": حزب الله أصرّ بقرار شخصي على جرّ البلد لحرب لذلك أهمية تحركنا في إعطاء صورة صحيحة عن بلدنا
آخر الأخبار
2024-05-23
فؤاد مخزومي لـ "جدل": حزب الله أصرّ بقرار شخصي على جرّ البلد لحرب لذلك أهمية تحركنا في إعطاء صورة صحيحة عن بلدنا
0
منوعات
11:44
"توفيت بهدوء كما لو كانت نائمة"... وفاة أشهر كلبة في العالم
منوعات
11:44
"توفيت بهدوء كما لو كانت نائمة"... وفاة أشهر كلبة في العالم
0
منوعات
2024-05-23
"استأجرت بائعة هوى بعد ستة أشهر من وفاة زوجتي... ولكن السبب ليس ما خطر ببالكم"!
منوعات
2024-05-23
"استأجرت بائعة هوى بعد ستة أشهر من وفاة زوجتي... ولكن السبب ليس ما خطر ببالكم"!
0
منوعات
2024-05-24
"تيك توكر" ثرية تتعرض للسرقة والضرب في منزلها على يد عصابة ملثمة (صور)
منوعات
2024-05-24
"تيك توكر" ثرية تتعرض للسرقة والضرب في منزلها على يد عصابة ملثمة (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:19
زيلينسكي يدعو الرئيسين الأميركي والصيني لحضور القمة من أجل السلام في أوكرانيا (فيديو)
أخبار دولية
04:19
زيلينسكي يدعو الرئيسين الأميركي والصيني لحضور القمة من أجل السلام في أوكرانيا (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
14:32
هكذا يرى شباب الأحزاب اللبنانية تحرير الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
14:32
هكذا يرى شباب الأحزاب اللبنانية تحرير الجنوب
0
رياضة
13:46
منتخب قطر للرماية يعسكر في البترون تحضيرا لأولمبياد باريس ٢٠٢٤
رياضة
13:46
منتخب قطر للرماية يعسكر في البترون تحضيرا لأولمبياد باريس ٢٠٢٤
0
رياضة
13:43
اليوم الثالث من beirut sports festival
رياضة
13:43
اليوم الثالث من beirut sports festival
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
هذا ما ستفعله باريس للوصول إلى بناء دولة فلسطين
تقارير نشرة الاخبار
13:39
هذا ما ستفعله باريس للوصول إلى بناء دولة فلسطين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
مفاوضات الوساطة بين اسرائيل وحماس مستمرة كما مواجهة قرار الجنائية الدولية
تقارير نشرة الاخبار
13:36
مفاوضات الوساطة بين اسرائيل وحماس مستمرة كما مواجهة قرار الجنائية الدولية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
لبنان يشارك في مؤتمر بروكسيل للاجئين على وقع خلافات أوروبية حول مقاربة الحل
تقارير نشرة الاخبار
13:29
لبنان يشارك في مؤتمر بروكسيل للاجئين على وقع خلافات أوروبية حول مقاربة الحل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
جنوب لبنان ولعنة الجغرافيا.. حروب ودمار ومقاومة وتحرير
تقارير نشرة الاخبار
13:27
جنوب لبنان ولعنة الجغرافيا.. حروب ودمار ومقاومة وتحرير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
سياسة حماية التلميذ في البيئة المدرسية… دليل وزارة التربية لمواجهة التحرش
تقارير نشرة الاخبار
13:23
سياسة حماية التلميذ في البيئة المدرسية… دليل وزارة التربية لمواجهة التحرش
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
11:04
وفاة والدة الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله
آخر الأخبار
11:04
وفاة والدة الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله
2
منوعات
15:47
مدينة في هذا البلد تدعو الناس للزواج على شاطئها... "من دون أي ملابس"!
منوعات
15:47
مدينة في هذا البلد تدعو الناس للزواج على شاطئها... "من دون أي ملابس"!
3
فنّ
16:07
في بث مباشر على انستغرام... فنانة شهيرة توثق لحظة القاء القبض عليها في أمستردام بتهمة حيازة المخدرات! (فيديو)
فنّ
16:07
في بث مباشر على انستغرام... فنانة شهيرة توثق لحظة القاء القبض عليها في أمستردام بتهمة حيازة المخدرات! (فيديو)
4
منوعات
16:15
بعد أسابيع على اختفائها.... عثروا عليها مقتولة وموضوعة داخل احدى خزائن منزلها: هوية المشتبه بها صادمة!
منوعات
16:15
بعد أسابيع على اختفائها.... عثروا عليها مقتولة وموضوعة داخل احدى خزائن منزلها: هوية المشتبه بها صادمة!
5
أخبار لبنان
10:46
عبد المسيح: الاشكال شخصي وحصل خارج دوام العمل
أخبار لبنان
10:46
عبد المسيح: الاشكال شخصي وحصل خارج دوام العمل
6
منوعات
12:11
"زارني بأحلامي وأخبرني أنني سأصبح أما وهذا ما حصل بعدها".... هذا ما روته والدة قديس الألفية كارلو أكوتيس!
منوعات
12:11
"زارني بأحلامي وأخبرني أنني سأصبح أما وهذا ما حصل بعدها".... هذا ما روته والدة قديس الألفية كارلو أكوتيس!
7
صحف اليوم
00:12
إشارات تستبق صدور قرار رفع الدولار المصرفي (الشرق الاوسط)
صحف اليوم
00:12
إشارات تستبق صدور قرار رفع الدولار المصرفي (الشرق الاوسط)
8
آخر الأخبار
09:16
معلومات الـLBCI: التحقيق في قضية التحرش بالطالبات خُتم قضائيًا وحصيلة التحقيقات أفضت إلى توقيف أستاذين في الملف
آخر الأخبار
09:16
معلومات الـLBCI: التحقيق في قضية التحرش بالطالبات خُتم قضائيًا وحصيلة التحقيقات أفضت إلى توقيف أستاذين في الملف
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More