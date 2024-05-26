بالتزامن مع إعلانها عاصمة للثقافة العربية.. طرابلس تغصّ بمئات الزوار

غصت مدينة طرابلس في حدث ثقافي استثنائي، بمئات الزوار من مختلف المناطق اللبنانية بالتزامن مع إعلانها عاصمة للثقافة العربية.



واحتشد اكثر من ألفي وخمسمئة شخص من اقصى شمال لبنان إلى أقصى جنوبه، في ساحة التل اليوم، ثم انطلقوا بجولة على عشرةِ معالم أثرية من اصل 150 معلما في المدينة المملوكية الثانية بعد القاهرة.



ومن المقرر أن تختتم رحلة هذا اليوم الطويل بحفل فني فلكلوري متنوع في خان العسكر.