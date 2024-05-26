إحتفال في مزار سيدة لبنان حريصا في ختام الشهر المريمي

في أجواء صلاة وخشوع، نظم مزار سيدة لبنان حريصا احتفالًا في ختام الشهر المريمي.وقد احتفل بصلاة المسبحة السفير البابوي في لبنان بمعاونة كهنة المزار.وتميز الاحتفال بمسبحة تشكلت من شباب وصبايا من كل انحاء لبنان حملوا الوطن الجريح الى قلب مريم.وتليت المسبحة بعشر لغات، وانتهى الاحتفال بزياح لتمثال السيدة العذراء حمل على اكتاف مئتي شاب على وقع الموسيقى المريمية ومشاركة طوافات الجيش اللبناني التي نثرث الورود على المؤمنين.