جنبلاط وضع بري في أجواء لقاءاته الخارجية

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، مع الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، المستجدات السياسية وتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة إسرائيل عدوانها على قطاع غزة والقرى الحدودية الجنوبية اللبنانية مع فلسطين المحتلة.



وكان اللقاء مناسبة وضع خلالها جنبلاط رئيس المجلس بأجواء لقاءاته الخارجية.



وحضر اللقاء رئيس "اللقاء الديمقراطي" رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط والوزير السابق غازي العريضي.