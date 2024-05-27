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الراعي ترأس قداسا احتفاليا في رعية مار شربل - فلورانس: لا نستطيع أن نعيش من دون ثقافة ورسالة نحملها كمسيحيين

أخبار لبنان
2024-05-27 | 01:08
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الراعي ترأس قداسا احتفاليا في رعية مار شربل - فلورانس: لا نستطيع أن نعيش من دون ثقافة ورسالة نحملها كمسيحيين
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الراعي ترأس قداسا احتفاليا في رعية مار شربل - فلورانس: لا نستطيع أن نعيش من دون ثقافة ورسالة نحملها كمسيحيين

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، قداسا احتفاليا في رعية مار شربل في فلورانس - ايطاليا في الكنيسة التي تحمل اسم القديس شربل، التي رممها قنصل لبنان الفخري في فلورانس شربل الشبير وشقيقاه زخيا وبول على نفقتهم الخاصة، عاونه فيه رئيس اساقفة فلورانس الكاردينال جيوزيبي بيتوري، الوكيل البطريركي المعتمد لدى الكرسي الرسولي المطران يوحنا رفيق الورشا، الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الاباتي هادي محفوظ وخادم الرعية الخوري داني كمال.

وبعد الانجيل المقدس القى البطريرك الراعي عظة، قال فيها: "اليوم تحتفل الكنيسة بعيد الثالوث الاقدس الاب والابن والروح القدس، فالاب هو المصدر كالشمس والابن هو الشعاع الذي يصلنا من خلال انه مخلوق منبثق من الله وحامل الروح القدس النور والحقيقة لكل انسان، فهذا هو سر الثالوث الاقدس نجده في كلام الرب في الانجيل عندما قال الرب يسوع لتلاميذه الذين هم اساقفة العهد الجديد وسلمهم كل سلطانه الالهي وقال لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الامم، اشركهم بقدرته التعليمية كنبي وقدسوهم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس وهذا هو البعد الكهنوتي وعلموهم ان يعيشوا كل ما اوصيتكم به وهذا هو البعد الملوكي".

وأشار الى أن "إيماننا بالثالوث الاقدس هو ايماننا بثلاثة اساسية، ايماننا بيسوع النبي الذي علمنا كلام الله وهو كلمة الله، واشركنا في كهنوته المميز من كل كهنوت لانه هو الكاهن والذبيحة التي افتدى بها البشرية جمعاء والمسيح الملك بإمتياز لانه هو نفسه الملك، هذا هو ايماننا المسيحي الذي نحتفل به اليوم ومن خلاله نحمل رسالتنا الجديدة الى مجتمعاتنا".

وقال: "نعم نحن نحمل ثقافة جديدة الى عالمنا، الاولى هي ثقافة النبؤة، فتنفتح عقولنا وقلوبنا الى معرفة كلام الله، لان من خلاله نستطيع ان نفهم ما يجري حولنا وفي حياتنا، ونحمل ثقافة كهنوتية لاننا نشارك المسيح في تقديم كهنوته وما نحمله من تضحيات وأعمال صالحة، كما نشارك المسيح في خدمتنا الملوكية وهي اننا ندحض كل ما هو ضد الحق والحقيقية ونعمل جهدنا من اجل الخير والوحدة والمحبة والسلام، فهذه الثقافة نحملها حيث نحن، فلا نستطيع ان نعيش من دون ثقافة ورسالة نحملها كمسيحيين حيثما نحن نبوية كهنوتية وملوكية والعمل من اجل السلام والتفاهم والنضال لكي يعيش الناس بسلام وحق فهذه هي رسالتنا نحملها كمسيحيين حيثما وجدنا مؤمنين بنعمة الثالوث الاقدس".

وقدم البطريرك الراعي أيقونة سيدة لبنان للكنيسة وميدالية البطريركية لكل من الكاردينال بيتوري والقنصل الشبير، وأعلن منح القنصل الشبير وسام مار مارون خلال زيارته الى لبنان. بعد ذلك، تسلم البطريرك الراعي مفتاح الكنيسة من الكاردينال بيتوري، وبارك تمثال القديس شربل الذي وضع داخل الكنيسة، والمصنوع من الرخام وانجز في لبنان تقدمة ابن الجالية اللبنانية صخر عازار.

أخبار لبنان

الراعي

قداس

مار شربل

فلورانس

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