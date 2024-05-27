الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
29
o
الجنوب
30
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
29
o
الجنوب
30
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الراعي ترأس قداسا احتفاليا في رعية مار شربل - فلورانس: لا نستطيع أن نعيش من دون ثقافة ورسالة نحملها كمسيحيين
أخبار لبنان
2024-05-27 | 01:08
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
الراعي ترأس قداسا احتفاليا في رعية مار شربل - فلورانس: لا نستطيع أن نعيش من دون ثقافة ورسالة نحملها كمسيحيين
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، قداسا احتفاليا في رعية مار شربل في فلورانس - ايطاليا في الكنيسة التي تحمل اسم القديس شربل، التي رممها قنصل لبنان الفخري في فلورانس شربل الشبير وشقيقاه زخيا وبول على نفقتهم الخاصة، عاونه فيه رئيس اساقفة فلورانس الكاردينال جيوزيبي بيتوري، الوكيل البطريركي المعتمد لدى الكرسي الرسولي المطران يوحنا رفيق الورشا، الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الاباتي هادي محفوظ وخادم الرعية الخوري داني كمال.
وبعد الانجيل المقدس القى البطريرك الراعي عظة، قال فيها: "اليوم تحتفل الكنيسة بعيد الثالوث الاقدس الاب والابن والروح القدس، فالاب هو المصدر كالشمس والابن هو الشعاع الذي يصلنا من خلال انه مخلوق منبثق من الله وحامل الروح القدس النور والحقيقة لكل انسان، فهذا هو سر الثالوث الاقدس نجده في كلام الرب في الانجيل عندما قال الرب يسوع لتلاميذه الذين هم اساقفة العهد الجديد وسلمهم كل سلطانه الالهي وقال لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الامم، اشركهم بقدرته التعليمية كنبي وقدسوهم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس وهذا هو البعد الكهنوتي وعلموهم ان يعيشوا كل ما اوصيتكم به وهذا هو البعد الملوكي".
وأشار الى أن "إيماننا بالثالوث الاقدس هو ايماننا بثلاثة اساسية، ايماننا بيسوع النبي الذي علمنا كلام الله وهو كلمة الله، واشركنا في كهنوته المميز من كل كهنوت لانه هو الكاهن والذبيحة التي افتدى بها البشرية جمعاء والمسيح الملك بإمتياز لانه هو نفسه الملك، هذا هو ايماننا المسيحي الذي نحتفل به اليوم ومن خلاله نحمل رسالتنا الجديدة الى مجتمعاتنا".
وقال: "نعم نحن نحمل ثقافة جديدة الى عالمنا، الاولى هي ثقافة النبؤة، فتنفتح عقولنا وقلوبنا الى معرفة كلام الله، لان من خلاله نستطيع ان نفهم ما يجري حولنا وفي حياتنا، ونحمل ثقافة كهنوتية لاننا نشارك المسيح في تقديم كهنوته وما نحمله من تضحيات وأعمال صالحة، كما نشارك المسيح في خدمتنا الملوكية وهي اننا ندحض كل ما هو ضد الحق والحقيقية ونعمل جهدنا من اجل الخير والوحدة والمحبة والسلام، فهذه الثقافة نحملها حيث نحن، فلا نستطيع ان نعيش من دون ثقافة ورسالة نحملها كمسيحيين حيثما نحن نبوية كهنوتية وملوكية والعمل من اجل السلام والتفاهم والنضال لكي يعيش الناس بسلام وحق فهذه هي رسالتنا نحملها كمسيحيين حيثما وجدنا مؤمنين بنعمة الثالوث الاقدس".
وقدم البطريرك الراعي أيقونة سيدة لبنان للكنيسة وميدالية البطريركية لكل من الكاردينال بيتوري والقنصل الشبير، وأعلن منح القنصل الشبير وسام مار مارون خلال زيارته الى لبنان. بعد ذلك، تسلم البطريرك الراعي مفتاح الكنيسة من الكاردينال بيتوري، وبارك تمثال القديس شربل الذي وضع داخل الكنيسة، والمصنوع من الرخام وانجز في لبنان تقدمة ابن الجالية اللبنانية صخر عازار.
أخبار لبنان
الراعي
قداس
مار شربل
فلورانس
التالي
معوض التقى جعجع: التحديات تفرض علينا تعزيز الجهود للمواجهة سويا واستعادة الدولة
طقس حار ومغبر مع احتمال تساقط الامطار في بعض المناطق
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-04-01
الراعي في القداس السنوي على نية فرنسا: لا ننسى مأساة لبنان الآتية من تدخلات خارجية متفاعلة مع داخلية
أخبار لبنان
2024-04-01
الراعي في القداس السنوي على نية فرنسا: لا ننسى مأساة لبنان الآتية من تدخلات خارجية متفاعلة مع داخلية
0
آخر الأخبار
2024-03-31
باسيل شارك في قداس الفصح في بكركي وعقد خلوة مع الراعي
آخر الأخبار
2024-03-31
باسيل شارك في قداس الفصح في بكركي وعقد خلوة مع الراعي
0
أخبار لبنان
2024-03-31
الراعي في قداس القيامة: ثقافتنا أن نكون صنّاع سلام ولئلّا يُستدرج وطننا إلى حرب تطال أماكن أخرى
أخبار لبنان
2024-03-31
الراعي في قداس القيامة: ثقافتنا أن نكون صنّاع سلام ولئلّا يُستدرج وطننا إلى حرب تطال أماكن أخرى
0
آخر الأخبار
2024-03-24
البطريرك المارونيّ مار بشارة بطرس الراعي في قداس أحد الشعانين: نتقدم بالتعازي من عائلات القتلى في حادث موسكو ومن السلطات الروسية ونرجو من السفارة الروسية في بيروت نقل تعازينا وتأكيد قربنا منهم وصلاتنا
آخر الأخبار
2024-03-24
البطريرك المارونيّ مار بشارة بطرس الراعي في قداس أحد الشعانين: نتقدم بالتعازي من عائلات القتلى في حادث موسكو ومن السلطات الروسية ونرجو من السفارة الروسية في بيروت نقل تعازينا وتأكيد قربنا منهم وصلاتنا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:19
الحاج للـLBCI: كلامنا واضح منذ البداية ونعارض أي آلية غير الآلية الدستورية
أخبار لبنان
04:19
الحاج للـLBCI: كلامنا واضح منذ البداية ونعارض أي آلية غير الآلية الدستورية
0
أخبار لبنان
03:53
أحمد الخير للـLBCI: مبادرتنا تحتاج الى كل الفرقاء
أخبار لبنان
03:53
أحمد الخير للـLBCI: مبادرتنا تحتاج الى كل الفرقاء
0
أخبار لبنان
03:48
الصايغ للـLBCI: لودريان سيحاول تدييق الخيارات وتحديد مواصفات الرئيس
أخبار لبنان
03:48
الصايغ للـLBCI: لودريان سيحاول تدييق الخيارات وتحديد مواصفات الرئيس
0
أخبار لبنان
03:45
جريحان في انفجار قارورة غاز في صيدا
أخبار لبنان
03:45
جريحان في انفجار قارورة غاز في صيدا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-05-21
المقاومة الإسلامية: إستهدفنا نقطة تموضع واستقرار لجنود العدو في موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخ موجه وحققنا إصابة مباشرة ما أدى إلى اشتعال النيران فيها
آخر الأخبار
2024-05-21
المقاومة الإسلامية: إستهدفنا نقطة تموضع واستقرار لجنود العدو في موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصاروخ موجه وحققنا إصابة مباشرة ما أدى إلى اشتعال النيران فيها
0
منوعات
2024-05-08
على الرغم من تربيتها الصارمة... حملت شابة بتوأم في مراهقتها ورد فعل أهلها كان مذهلا! (فيديو)
منوعات
2024-05-08
على الرغم من تربيتها الصارمة... حملت شابة بتوأم في مراهقتها ورد فعل أهلها كان مذهلا! (فيديو)
0
فنّ
2023-07-25
ديما بياعة في المستشفى.. زوجها نقل لها العدوى (صورة)
فنّ
2023-07-25
ديما بياعة في المستشفى.. زوجها نقل لها العدوى (صورة)
0
أخبار دولية
2023-09-20
إقرار مشروع قانون لتخصيص ثلث مقاعد البرلمان في الهند للنساء
أخبار دولية
2023-09-20
إقرار مشروع قانون لتخصيص ثلث مقاعد البرلمان في الهند للنساء
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:00
محطة Drive Throw جديدة في الفيدار بالتعاون بين IPT ومؤسسة إدارة نفايات لبنان
تقارير نشرة الاخبار
15:00
محطة Drive Throw جديدة في الفيدار بالتعاون بين IPT ومؤسسة إدارة نفايات لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
تحفة معمارية جديدة في أبو ظبي بتوقيع لبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:54
تحفة معمارية جديدة في أبو ظبي بتوقيع لبناني
0
أخبار لبنان
13:49
إحتفال في مزار سيدة لبنان حريصا في ختام الشهر المريمي
أخبار لبنان
13:49
إحتفال في مزار سيدة لبنان حريصا في ختام الشهر المريمي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
طرابلس: عاصمة الثقافة العربية تجمع لبنانيين من كافة الأعمار والمناطق حول الثقافة والآثار
تقارير نشرة الاخبار
13:41
طرابلس: عاصمة الثقافة العربية تجمع لبنانيين من كافة الأعمار والمناطق حول الثقافة والآثار
0
رياضة
13:38
حصيلة الأيام الأربعة في اليوم الختامي لمهرجان بيروت الرياضي مباشرةً من الفوروم دو بيروت
رياضة
13:38
حصيلة الأيام الأربعة في اليوم الختامي لمهرجان بيروت الرياضي مباشرةً من الفوروم دو بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
لكل مواليد الـ٢٠٠٦ وما دون ... قريباً جداً سيصبح بإمكانكم الحصول على دفتر سوق
تقارير نشرة الاخبار
13:36
لكل مواليد الـ٢٠٠٦ وما دون ... قريباً جداً سيصبح بإمكانكم الحصول على دفتر سوق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
جمهور النجمة عبير نعمة كان على موعد مع حفلها في كازينو لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:35
جمهور النجمة عبير نعمة كان على موعد مع حفلها في كازينو لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
المهرجانات قوة إقتصادية للبنان…
تقارير نشرة الاخبار
13:30
المهرجانات قوة إقتصادية للبنان…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
محاولة غش للأسواق اللبنانية عبر مرفأ بيروت في قبضة الأمن
تقارير نشرة الاخبار
13:30
محاولة غش للأسواق اللبنانية عبر مرفأ بيروت في قبضة الأمن
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
14:00
في أجواء رومانسية...حبيب دانا الحلاني يطلب يدها للزواج على شاطئ البحر (فيديو)
فنّ
14:00
في أجواء رومانسية...حبيب دانا الحلاني يطلب يدها للزواج على شاطئ البحر (فيديو)
2
فنّ
11:57
بفستان مزيّن بصورة المسيح...ممثلة شهيرة تثير الجدل في مهرجان كان وهذا ما فعلته مع حارسة الأمن! (صورة)
فنّ
11:57
بفستان مزيّن بصورة المسيح...ممثلة شهيرة تثير الجدل في مهرجان كان وهذا ما فعلته مع حارسة الأمن! (صورة)
3
تقارير نشرة الاخبار
13:36
لكل مواليد الـ٢٠٠٦ وما دون ... قريباً جداً سيصبح بإمكانكم الحصول على دفتر سوق
تقارير نشرة الاخبار
13:36
لكل مواليد الـ٢٠٠٦ وما دون ... قريباً جداً سيصبح بإمكانكم الحصول على دفتر سوق
4
منوعات
07:28
رجل يتعرّض لموقف محرج أثناء طلب يد حبيبته للزواج... إليكم ما حصل!
منوعات
07:28
رجل يتعرّض لموقف محرج أثناء طلب يد حبيبته للزواج... إليكم ما حصل!
5
أخبار دولية
08:17
تعيين فيصل المجفل سفيرا جديدا للسعودية لدى سوريا
أخبار دولية
08:17
تعيين فيصل المجفل سفيرا جديدا للسعودية لدى سوريا
6
أمن وقضاء
13:18
بعد انتشار خبر عن تعرض قاصر سوري للإغتصاب من قبل عراقيين في الحمرا... هذا ما أوضحته معلومات الـLBCI
أمن وقضاء
13:18
بعد انتشار خبر عن تعرض قاصر سوري للإغتصاب من قبل عراقيين في الحمرا... هذا ما أوضحته معلومات الـLBCI
7
خبر عاجل
00:47
التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تسرب الزيوت على اوتوستراد خلدة باتجاه بيروت والعمل جار للمعالجة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة
خبر عاجل
00:47
التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تسرب الزيوت على اوتوستراد خلدة باتجاه بيروت والعمل جار للمعالجة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة
8
موضة وجمال
11:10
مهرجان كان 2024...إليكم أفضل الإطلالات التي أذهلت العالم على السجادة الحمراء! (صور)
موضة وجمال
11:10
مهرجان كان 2024...إليكم أفضل الإطلالات التي أذهلت العالم على السجادة الحمراء! (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More