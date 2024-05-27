جريحان في انفجار قارورة غاز في صيدا

سمع فجراً دوي انفجار في منطقة صيدا، تبين أنه ناجم عن انفجار قارورة غاز في شقة في منطقة الحاج حافظ في صيدا.



وقد أدى الحريق الذي شب في الشقة إلى وقوع جريحين، أصيبا بحروق، وهما بنغاليان.



وحضرت القوة الأمنية إلى المكان، وفتحت تحقيقا في الحادث، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.