أحمد الخير للـLBCI: مبادرتنا تحتاج الى كل الفرقاء

أكد عضو "تكتل الاعتدال الوطني" النائب أحمد الخير أن هناك غداءً سيجمع التكتل بالموفد الفرنسي جان ايف لودريان يوم الأربعاء في قصر الصنوبر.

رأى أنه من الواضح أن زيارة الموفد الفرنسي ترتكز على بيان اللجنة الخماسية الأخير وهي محاولة متجددة لمحاولة إخراج لبنان من الإدمان على الفراغ.



وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "لا نريد تحميل مبادرة كتلة الإعتدال أكثر مما تحتمل".



وأضاف: "مبادرتنا تحتاج الى مبادرة كل الفرقاء، فنحن اذا لم نساعد أنفسنا فلن يتمكن الآخرون من مساعدتنا".