الصايغ للـLBCI: لودريان سيحاول تدييق الخيارات وتحديد مواصفات الرئيس

رأى عضو كتلة الكتائب اللبنانية النائب سليم الصايغ أن الموفد الفرنسي جان إيف لودريان سيحاول، خلال زيارته لبنان، تدييق الخيارات وتحديد مواصفات رئيس الجمهوربة المقبل وليس توسيعها، مؤكدا أن الخطوات الفرنسية مدعومة أميركيا.



واعتبر الصايغ، في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI، أن توقيت زيارة لودريان مهم جدا، وقال:" بنتيجة الاتصالات التي قامت بها المعارضة مع الخارج، فقد تردد عن أن حزيران هو شهر فاصل في الملف الرئاسي".



واشار الصايغ، إلى أن الجانب القطري يقوم بدوره ويقول للبنانيين إنه إذا اتفقتم فانظروا ماذا يمكن لقطر أن تقوم بدور في لبنان ومساعدته.



أما بالنسبة للدور السعودي، فقال:" المملكة واضحة وهي تعتبر أن لبنان جزء لا يتجزأ من الامن القومي العربي ولا يجوز اللعب مع القرار العربي المشترك أي اللجنة الخماسية".



من جهة ثانية، شدد الصايغ على أنه يجب فقط على رئيس الجمهورية أن يدعو إلى الحوار.



ولفت إلى أنه وبحسب رأيه الخاص، فيجب على رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يدعو إلى جلسة انتخاب رئيس فنذهب حينئد إلى مشاورات تمتد لبضعة أيام، موضحا أننا لا نريد حوارا يشكل غطاءا لاستمرار هذا التعطيل.