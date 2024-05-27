الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

جامعة الروح القدس تخرّج الدفعة الرابعة من برنامج "الاستراتيجيات والأداء في مجال الأعمال مع كارلوس غصن"

أخبار لبنان
2024-05-27 | 05:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جامعة الروح القدس تخرّج الدفعة الرابعة من برنامج &quot;الاستراتيجيات والأداء في مجال الأعمال مع كارلوس غصن&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
جامعة الروح القدس تخرّج الدفعة الرابعة من برنامج "الاستراتيجيات والأداء في مجال الأعمال مع كارلوس غصن"

احتفلت كلية إدارة الأعمال في جامعة الروح القدس- الكسليك بتخريج الدفعة الرابعة من البرنامج التنفيذي "الاستراتيجيات والأداء في مجال الأعمال مع كارلوس غصن"، وهو برنامج يعالج الإشكاليّات المعاصرة في عالم الأعمال. 

وتضمن البرنامج عشر ورش عمل تطبيقية، قادها رجل الاعمال كارلوس غصن مع خبراء مرموقين على الصعيدين العالمي والمحلي، يتمتّعون بمسيرة مميّزة في إدارة مؤسسات ناجحة. 

وتمحورت هذه الورش حول كيفية تشغيل الأعمال الناجحة، مع إتاحة فرص لنسج شبكة علاقات جديدة والتعلّم، مبنية على خبرات العمل المعاصرة. هذا ويمكّن البرنامج المشاركين فيه من دمج مفاهيم الأعمال للقرن الواحد والعشرين لبناء نموذج مرن للأعمال، قيادة الفرق المتنوّعة واعتماد الإستراتيجيات الواسعة من أجل تحقيق النجاح، إضافة إلى التواصل مع ذواتهم الداخلية واكتشاف القيادة الأصيلة. 

أما أبرز المواضيع التي تمّت معالجتها فهي: إدارة الأعمال وقت الاضطرابات، تمكين الأعمال التي تشهد حالة تدهور، إدارة الأعمال في ظل التضخّم - حالة لبنان، توسيع الأعمال خارج الحدود الوطنية، إجراء مفاوضات مستدامة، القيادة الأصيلة، الأداء والثقافة والشعب، وضع استراتيجيات النجاح، الإدارة المبتكرة والذكاء الاصطناعي، وبناء العلامة التجارية القوية والحفاظ عليها.

الاب هاشم

وفي المناسبة، نوّه رئيس جامعة الروح القدس- الكسليك الأب طلال هاشم بأهمية هذا البرنامج في تعزيز تفكير الطلاب الإستراتيجي والنقدي، للغوص في عالم الأعمال المتغيّر باستمرار وإحداث تأثير مستمر في صناعاتهم المختلفة.

وأكد أن هذه المهارات القيّمة سوف تعزّز مكانتهم كصانعي تغيير في المجتمع، مذكّرا أن النجاح الحقيقي يتجاوز الإنجازات الشخصية، ليشمل التأثير الإيجابي الذي نحدثه في العالم من حولنا. 

وأعرب عن تقديره لغصن، مشيدًا بثروته المعرفية وخبرته الواسعة ومهاراته الإستثنائية في القيادة، التي ألهمت المشاركين وزوّدتهم برؤى فريدة في عالم الإستراتيجيا وأداء الأعمال.

غصن

أما غضن، فلفت بدوره، إلى "أن البرنامج أثرى المشاركين بقيمة مضافة، إذ أتاح أمامهم فرصة فريدة لتبادل الخبرات والتفاعل مع متحدّثين من مختلف الآفاق يتمتّعون بخبرة عالية، وفي الوقت نفسه، جعل المتحدّثين أكثر اطلاعًا على المتغيّرات في عالم الأعمال، من خلال الأسئلة والهواجس التي طرحها المشاركون". 

وتحدث عن مفاتيح النجاح وفوائد الفشل، مؤكدًا "أن نقيض النجاح ليس الفشل، بل السلبية والهمود، لأن الفشل هو وسيلة للتعلّم والتحليل واكتساب الدروس لتحقيق الأهداف، وبالتالي التقدّم والنمو".

أخبار لبنان

الروح

القدس

تخرّج

الدفعة

الرابعة

برنامج

"الاستراتيجيات

والأداء

الأعمال

كارلوس

غصن"

LBCI التالي
قتيل في إشكال في ضهر العين - الكورة
يرتدي كمامة لإخفاء هويته ويسرق من داخل السيارات...
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-05-22

طلاب "الصناعة الموسيقية" في عرض متقن لأغانيهم الخاصة في جامعة الروح القدس

LBCI
أخبار لبنان
2024-05-11

جامعة الروح القدس عقدت طاولة مستديرة عن "التوقيع الإلكترونيّ في لبنان خطوة جديدة على طريق الحداثة”

LBCI
أخبار لبنان
2024-04-24

"الأيام البحثية الوطنية لدراسات الدكتوراه" في جامعة الروح القدس... فرصة فريدة لطلاب الدكتوراه

LBCI
أخبار لبنان
2024-04-22

مباراة "ترافعي!" في جامعة الروح القدس

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
07:45

أمن الدولة في الشمال تقفل مسلخاً للدواجن في منطقة البدّاوي

LBCI
اقتصاد
07:29

لجنة المال أنجرت قانون تنظيم النازحين وأقرت ترحيل المخالفين... كنعان: لبنان ليس أرضاً سائبة

LBCI
أخبار لبنان
07:25

ميقاتي عرض مع لازارو للقرار 1701 ومع سليم للاوضاع الامنية واطلع من لازاريني على الاوضاع المالية للاونروا

LBCI
امن وقضاء
07:06

طحين فاسد للأفران وأمن الدولة تحرّكت

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

مفاوضات الأسرى في المربع الأول ... والتصعيد مستمر

LBCI
أخبار دولية
00:33

قادة عرب يزورون الصين هذا الأسبوع

LBCI
رياضة
06:19

المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي ينهي مسيرته الكروية

LBCI
فنّ
14:00

في أجواء رومانسية...حبيب دانا الحلاني يطلب يدها للزواج على شاطئ البحر (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:24

التطورات في قطاع غزة توسطت تصريحات عدد من المسؤولين في بروكسل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:00

محطة Drive Throw جديدة في الفيدار بالتعاون بين IPT ومؤسسة إدارة نفايات لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

تحفة معمارية جديدة في أبو ظبي بتوقيع لبناني

LBCI
أخبار لبنان
13:49

إحتفال في مزار سيدة لبنان حريصا في ختام الشهر المريمي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

طرابلس: عاصمة الثقافة العربية تجمع لبنانيين من كافة الأعمار والمناطق حول الثقافة والآثار

LBCI
رياضة
13:38

حصيلة الأيام الأربعة في اليوم الختامي لمهرجان بيروت الرياضي مباشرةً من الفوروم دو بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

لكل مواليد الـ٢٠٠٦ وما دون ... قريباً جداً سيصبح بإمكانكم الحصول على دفتر سوق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

جمهور النجمة عبير نعمة كان على موعد مع حفلها في كازينو لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

المهرجانات قوة إقتصادية للبنان…

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
14:00

في أجواء رومانسية...حبيب دانا الحلاني يطلب يدها للزواج على شاطئ البحر (فيديو)

LBCI
فنّ
11:57

بفستان مزيّن بصورة المسيح...ممثلة شهيرة تثير الجدل في مهرجان كان وهذا ما فعلته مع حارسة الأمن! (صورة)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

لكل مواليد الـ٢٠٠٦ وما دون ... قريباً جداً سيصبح بإمكانكم الحصول على دفتر سوق

LBCI
أخبار دولية
08:17

تعيين فيصل المجفل سفيرا جديدا للسعودية لدى سوريا

LBCI
فنّ
04:29

راغب علامة أشعل الأجواء.. فيديو من حفل زفاف ميشال الياس المر

LBCI
أمن وقضاء
13:18

بعد انتشار خبر عن تعرض قاصر سوري للإغتصاب من قبل عراقيين في الحمرا... هذا ما أوضحته معلومات الـLBCI

LBCI
موضة وجمال
11:10

مهرجان كان 2024...إليكم أفضل الإطلالات التي أذهلت العالم على السجادة الحمراء! (صور)

LBCI
خبر عاجل
00:47

التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تسرب الزيوت على اوتوستراد خلدة باتجاه بيروت والعمل جار للمعالجة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More