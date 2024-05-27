جامعة الروح القدس تخرّج الدفعة الرابعة من برنامج "الاستراتيجيات والأداء في مجال الأعمال مع كارلوس غصن"

احتفلت كلية إدارة الأعمال في جامعة الروح القدس- الكسليك بتخريج الدفعة الرابعة من البرنامج التنفيذي "الاستراتيجيات والأداء في مجال الأعمال مع كارلوس غصن"، وهو برنامج يعالج الإشكاليّات المعاصرة في عالم الأعمال.



وتضمن البرنامج عشر ورش عمل تطبيقية، قادها رجل الاعمال كارلوس غصن مع خبراء مرموقين على الصعيدين العالمي والمحلي، يتمتّعون بمسيرة مميّزة في إدارة مؤسسات ناجحة.



وتمحورت هذه الورش حول كيفية تشغيل الأعمال الناجحة، مع إتاحة فرص لنسج شبكة علاقات جديدة والتعلّم، مبنية على خبرات العمل المعاصرة. هذا ويمكّن البرنامج المشاركين فيه من دمج مفاهيم الأعمال للقرن الواحد والعشرين لبناء نموذج مرن للأعمال، قيادة الفرق المتنوّعة واعتماد الإستراتيجيات الواسعة من أجل تحقيق النجاح، إضافة إلى التواصل مع ذواتهم الداخلية واكتشاف القيادة الأصيلة.



أما أبرز المواضيع التي تمّت معالجتها فهي: إدارة الأعمال وقت الاضطرابات، تمكين الأعمال التي تشهد حالة تدهور، إدارة الأعمال في ظل التضخّم - حالة لبنان، توسيع الأعمال خارج الحدود الوطنية، إجراء مفاوضات مستدامة، القيادة الأصيلة، الأداء والثقافة والشعب، وضع استراتيجيات النجاح، الإدارة المبتكرة والذكاء الاصطناعي، وبناء العلامة التجارية القوية والحفاظ عليها.



الاب هاشم



وفي المناسبة، نوّه رئيس جامعة الروح القدس- الكسليك الأب طلال هاشم بأهمية هذا البرنامج في تعزيز تفكير الطلاب الإستراتيجي والنقدي، للغوص في عالم الأعمال المتغيّر باستمرار وإحداث تأثير مستمر في صناعاتهم المختلفة.



وأكد أن هذه المهارات القيّمة سوف تعزّز مكانتهم كصانعي تغيير في المجتمع، مذكّرا أن النجاح الحقيقي يتجاوز الإنجازات الشخصية، ليشمل التأثير الإيجابي الذي نحدثه في العالم من حولنا.



وأعرب عن تقديره لغصن، مشيدًا بثروته المعرفية وخبرته الواسعة ومهاراته الإستثنائية في القيادة، التي ألهمت المشاركين وزوّدتهم برؤى فريدة في عالم الإستراتيجيا وأداء الأعمال.



غصن



أما غضن، فلفت بدوره، إلى "أن البرنامج أثرى المشاركين بقيمة مضافة، إذ أتاح أمامهم فرصة فريدة لتبادل الخبرات والتفاعل مع متحدّثين من مختلف الآفاق يتمتّعون بخبرة عالية، وفي الوقت نفسه، جعل المتحدّثين أكثر اطلاعًا على المتغيّرات في عالم الأعمال، من خلال الأسئلة والهواجس التي طرحها المشاركون".



وتحدث عن مفاتيح النجاح وفوائد الفشل، مؤكدًا "أن نقيض النجاح ليس الفشل، بل السلبية والهمود، لأن الفشل هو وسيلة للتعلّم والتحليل واكتساب الدروس لتحقيق الأهداف، وبالتالي التقدّم والنمو".