الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
31
o
الجنوب
31
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
31
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
31
o
الجنوب
31
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
31
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
جامعة الروح القدس تخرّج الدفعة الرابعة من برنامج "الاستراتيجيات والأداء في مجال الأعمال مع كارلوس غصن"
أخبار لبنان
2024-05-27 | 05:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
جامعة الروح القدس تخرّج الدفعة الرابعة من برنامج "الاستراتيجيات والأداء في مجال الأعمال مع كارلوس غصن"
احتفلت كلية إدارة الأعمال في جامعة الروح القدس- الكسليك بتخريج الدفعة الرابعة من البرنامج التنفيذي "الاستراتيجيات والأداء في مجال الأعمال مع كارلوس غصن"، وهو برنامج يعالج الإشكاليّات المعاصرة في عالم الأعمال.
وتضمن البرنامج عشر ورش عمل تطبيقية، قادها رجل الاعمال كارلوس غصن مع خبراء مرموقين على الصعيدين العالمي والمحلي، يتمتّعون بمسيرة مميّزة في إدارة مؤسسات ناجحة.
وتمحورت هذه الورش حول كيفية تشغيل الأعمال الناجحة، مع إتاحة فرص لنسج شبكة علاقات جديدة والتعلّم، مبنية على خبرات العمل المعاصرة. هذا ويمكّن البرنامج المشاركين فيه من دمج مفاهيم الأعمال للقرن الواحد والعشرين لبناء نموذج مرن للأعمال، قيادة الفرق المتنوّعة واعتماد الإستراتيجيات الواسعة من أجل تحقيق النجاح، إضافة إلى التواصل مع ذواتهم الداخلية واكتشاف القيادة الأصيلة.
أما أبرز المواضيع التي تمّت معالجتها فهي: إدارة الأعمال وقت الاضطرابات، تمكين الأعمال التي تشهد حالة تدهور، إدارة الأعمال في ظل التضخّم - حالة لبنان، توسيع الأعمال خارج الحدود الوطنية، إجراء مفاوضات مستدامة، القيادة الأصيلة، الأداء والثقافة والشعب، وضع استراتيجيات النجاح، الإدارة المبتكرة والذكاء الاصطناعي، وبناء العلامة التجارية القوية والحفاظ عليها.
الاب هاشم
وفي المناسبة، نوّه رئيس جامعة الروح القدس- الكسليك الأب طلال هاشم بأهمية هذا البرنامج في تعزيز تفكير الطلاب الإستراتيجي والنقدي، للغوص في عالم الأعمال المتغيّر باستمرار وإحداث تأثير مستمر في صناعاتهم المختلفة.
وأكد أن هذه المهارات القيّمة سوف تعزّز مكانتهم كصانعي تغيير في المجتمع، مذكّرا أن النجاح الحقيقي يتجاوز الإنجازات الشخصية، ليشمل التأثير الإيجابي الذي نحدثه في العالم من حولنا.
وأعرب عن تقديره لغصن، مشيدًا بثروته المعرفية وخبرته الواسعة ومهاراته الإستثنائية في القيادة، التي ألهمت المشاركين وزوّدتهم برؤى فريدة في عالم الإستراتيجيا وأداء الأعمال.
غصن
أما غضن، فلفت بدوره، إلى "أن البرنامج أثرى المشاركين بقيمة مضافة، إذ أتاح أمامهم فرصة فريدة لتبادل الخبرات والتفاعل مع متحدّثين من مختلف الآفاق يتمتّعون بخبرة عالية، وفي الوقت نفسه، جعل المتحدّثين أكثر اطلاعًا على المتغيّرات في عالم الأعمال، من خلال الأسئلة والهواجس التي طرحها المشاركون".
وتحدث عن مفاتيح النجاح وفوائد الفشل، مؤكدًا "أن نقيض النجاح ليس الفشل، بل السلبية والهمود، لأن الفشل هو وسيلة للتعلّم والتحليل واكتساب الدروس لتحقيق الأهداف، وبالتالي التقدّم والنمو".
أخبار لبنان
الروح
القدس
تخرّج
الدفعة
الرابعة
برنامج
"الاستراتيجيات
والأداء
الأعمال
كارلوس
غصن"
التالي
قتيل في إشكال في ضهر العين - الكورة
يرتدي كمامة لإخفاء هويته ويسرق من داخل السيارات...
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-05-22
طلاب "الصناعة الموسيقية" في عرض متقن لأغانيهم الخاصة في جامعة الروح القدس
أخبار لبنان
2024-05-22
طلاب "الصناعة الموسيقية" في عرض متقن لأغانيهم الخاصة في جامعة الروح القدس
0
أخبار لبنان
2024-05-11
جامعة الروح القدس عقدت طاولة مستديرة عن "التوقيع الإلكترونيّ في لبنان خطوة جديدة على طريق الحداثة”
أخبار لبنان
2024-05-11
جامعة الروح القدس عقدت طاولة مستديرة عن "التوقيع الإلكترونيّ في لبنان خطوة جديدة على طريق الحداثة”
0
أخبار لبنان
2024-04-24
"الأيام البحثية الوطنية لدراسات الدكتوراه" في جامعة الروح القدس... فرصة فريدة لطلاب الدكتوراه
أخبار لبنان
2024-04-24
"الأيام البحثية الوطنية لدراسات الدكتوراه" في جامعة الروح القدس... فرصة فريدة لطلاب الدكتوراه
0
أخبار لبنان
2024-04-22
مباراة "ترافعي!" في جامعة الروح القدس
أخبار لبنان
2024-04-22
مباراة "ترافعي!" في جامعة الروح القدس
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
07:45
أمن الدولة في الشمال تقفل مسلخاً للدواجن في منطقة البدّاوي
أمن وقضاء
07:45
أمن الدولة في الشمال تقفل مسلخاً للدواجن في منطقة البدّاوي
0
اقتصاد
07:29
لجنة المال أنجرت قانون تنظيم النازحين وأقرت ترحيل المخالفين... كنعان: لبنان ليس أرضاً سائبة
اقتصاد
07:29
لجنة المال أنجرت قانون تنظيم النازحين وأقرت ترحيل المخالفين... كنعان: لبنان ليس أرضاً سائبة
0
أخبار لبنان
07:25
ميقاتي عرض مع لازارو للقرار 1701 ومع سليم للاوضاع الامنية واطلع من لازاريني على الاوضاع المالية للاونروا
أخبار لبنان
07:25
ميقاتي عرض مع لازارو للقرار 1701 ومع سليم للاوضاع الامنية واطلع من لازاريني على الاوضاع المالية للاونروا
0
امن وقضاء
07:06
طحين فاسد للأفران وأمن الدولة تحرّكت
امن وقضاء
07:06
طحين فاسد للأفران وأمن الدولة تحرّكت
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
مفاوضات الأسرى في المربع الأول ... والتصعيد مستمر
تقارير نشرة الاخبار
13:22
مفاوضات الأسرى في المربع الأول ... والتصعيد مستمر
0
أخبار دولية
00:33
قادة عرب يزورون الصين هذا الأسبوع
أخبار دولية
00:33
قادة عرب يزورون الصين هذا الأسبوع
0
رياضة
06:19
المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي ينهي مسيرته الكروية
رياضة
06:19
المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي ينهي مسيرته الكروية
0
فنّ
14:00
في أجواء رومانسية...حبيب دانا الحلاني يطلب يدها للزواج على شاطئ البحر (فيديو)
فنّ
14:00
في أجواء رومانسية...حبيب دانا الحلاني يطلب يدها للزواج على شاطئ البحر (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:24
التطورات في قطاع غزة توسطت تصريحات عدد من المسؤولين في بروكسل
أخبار دولية
06:24
التطورات في قطاع غزة توسطت تصريحات عدد من المسؤولين في بروكسل
0
تقارير نشرة الاخبار
15:00
محطة Drive Throw جديدة في الفيدار بالتعاون بين IPT ومؤسسة إدارة نفايات لبنان
تقارير نشرة الاخبار
15:00
محطة Drive Throw جديدة في الفيدار بالتعاون بين IPT ومؤسسة إدارة نفايات لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
تحفة معمارية جديدة في أبو ظبي بتوقيع لبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:54
تحفة معمارية جديدة في أبو ظبي بتوقيع لبناني
0
أخبار لبنان
13:49
إحتفال في مزار سيدة لبنان حريصا في ختام الشهر المريمي
أخبار لبنان
13:49
إحتفال في مزار سيدة لبنان حريصا في ختام الشهر المريمي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
طرابلس: عاصمة الثقافة العربية تجمع لبنانيين من كافة الأعمار والمناطق حول الثقافة والآثار
تقارير نشرة الاخبار
13:41
طرابلس: عاصمة الثقافة العربية تجمع لبنانيين من كافة الأعمار والمناطق حول الثقافة والآثار
0
رياضة
13:38
حصيلة الأيام الأربعة في اليوم الختامي لمهرجان بيروت الرياضي مباشرةً من الفوروم دو بيروت
رياضة
13:38
حصيلة الأيام الأربعة في اليوم الختامي لمهرجان بيروت الرياضي مباشرةً من الفوروم دو بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
لكل مواليد الـ٢٠٠٦ وما دون ... قريباً جداً سيصبح بإمكانكم الحصول على دفتر سوق
تقارير نشرة الاخبار
13:36
لكل مواليد الـ٢٠٠٦ وما دون ... قريباً جداً سيصبح بإمكانكم الحصول على دفتر سوق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
جمهور النجمة عبير نعمة كان على موعد مع حفلها في كازينو لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:35
جمهور النجمة عبير نعمة كان على موعد مع حفلها في كازينو لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
المهرجانات قوة إقتصادية للبنان…
تقارير نشرة الاخبار
13:30
المهرجانات قوة إقتصادية للبنان…
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
14:00
في أجواء رومانسية...حبيب دانا الحلاني يطلب يدها للزواج على شاطئ البحر (فيديو)
فنّ
14:00
في أجواء رومانسية...حبيب دانا الحلاني يطلب يدها للزواج على شاطئ البحر (فيديو)
2
فنّ
11:57
بفستان مزيّن بصورة المسيح...ممثلة شهيرة تثير الجدل في مهرجان كان وهذا ما فعلته مع حارسة الأمن! (صورة)
فنّ
11:57
بفستان مزيّن بصورة المسيح...ممثلة شهيرة تثير الجدل في مهرجان كان وهذا ما فعلته مع حارسة الأمن! (صورة)
3
تقارير نشرة الاخبار
13:36
لكل مواليد الـ٢٠٠٦ وما دون ... قريباً جداً سيصبح بإمكانكم الحصول على دفتر سوق
تقارير نشرة الاخبار
13:36
لكل مواليد الـ٢٠٠٦ وما دون ... قريباً جداً سيصبح بإمكانكم الحصول على دفتر سوق
4
أخبار دولية
08:17
تعيين فيصل المجفل سفيرا جديدا للسعودية لدى سوريا
أخبار دولية
08:17
تعيين فيصل المجفل سفيرا جديدا للسعودية لدى سوريا
5
فنّ
04:29
راغب علامة أشعل الأجواء.. فيديو من حفل زفاف ميشال الياس المر
فنّ
04:29
راغب علامة أشعل الأجواء.. فيديو من حفل زفاف ميشال الياس المر
6
أمن وقضاء
13:18
بعد انتشار خبر عن تعرض قاصر سوري للإغتصاب من قبل عراقيين في الحمرا... هذا ما أوضحته معلومات الـLBCI
أمن وقضاء
13:18
بعد انتشار خبر عن تعرض قاصر سوري للإغتصاب من قبل عراقيين في الحمرا... هذا ما أوضحته معلومات الـLBCI
7
موضة وجمال
11:10
مهرجان كان 2024...إليكم أفضل الإطلالات التي أذهلت العالم على السجادة الحمراء! (صور)
موضة وجمال
11:10
مهرجان كان 2024...إليكم أفضل الإطلالات التي أذهلت العالم على السجادة الحمراء! (صور)
8
خبر عاجل
00:47
التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تسرب الزيوت على اوتوستراد خلدة باتجاه بيروت والعمل جار للمعالجة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة
خبر عاجل
00:47
التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تسرب الزيوت على اوتوستراد خلدة باتجاه بيروت والعمل جار للمعالجة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More