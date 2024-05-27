لقاء سيدة الجبل: الأزمة اللبنانية ليست أزمة رئاسة إنما أزمة استقلال

عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الأسبوعي في الأشرفيه حضوريا والكترونيا. واثر اللقاء، أصدر المجتمعون بيانا، لفتوا فيه الى أنه "بمناسبة زيارة الموفد الخاص الفرنسي جان إيف لودريان المكلف بملف رئاسة الجمهورية إلى لبنان، ونظرا لانسداد الأفق الداخلي بين من يفرض الحوار قبل الانتخابات ومن يرفضه، يقدم "لقاء سيدة الجبل" تصوره لحلّ الأزمة اللبنانية، آملاً بإيصاله إلى الوزير الفرنسي السابق وعبره إلى العالم".



وأوضح البيان أن "الأزمة اللبنانية ليست أزمة رئاسة إنما أزمة استقلال، لأن لبنان تحت الاحتلال الايراني". ورأى أن "الدعوة المتكررة للحوار أو التشاور من قِبل الاحتلال بواسطة حزب الله - أمل، ليست سوى رفض فاضح للدستور والقواعد البرلمانية ومناورة لإتعاب المجتمع اللبناني والدولي بغية فرض مرشحهم كما في الانتخابات السابقة".



واعتبر أن "رفع الاحتلال هو أولاً مسؤولية لبنانية تبدأ باعتراف القوى المعارضة بوجوده"، داعيا الى "توحيد اللبنانيين حول الدستور - اتفاق الطائف، بوصفه النص المرجعي الذي يجمع عليه اللبنانيون، والنضال كلٌ من موقعه النيابي والحزبي والأهلي والسياسي والإغترابي لمواجهة الاحتلال، وتوحيد القوى في مرحلة ثانية في جبهة واحدة لرفع الاحتلال الايراني".



وأكد "لقاء سيدة الجبل" ألا حلّ لأزمة الاقتصاد والنزوح والأمن والاستقرار الاّ بالعبور إلى الاستقلال، مشدداً على أن من واجب اللبنانيين ربح هذه المعركة وليس الاكتفاء بالصراخ حيناً والبكاء على الأطلال أحياناً.