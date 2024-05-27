الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
31
o
الجنوب
29
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
31
o
الجنوب
29
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ميقاتي عرض مع لازارو للقرار 1701 ومع سليم للاوضاع الامنية واطلع من لازاريني على الاوضاع المالية للاونروا
أخبار لبنان
2024-05-27 | 07:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
ميقاتي عرض مع لازارو للقرار 1701 ومع سليم للاوضاع الامنية واطلع من لازاريني على الاوضاع المالية للاونروا
6
min
ميقاتي عرض مع لازارو للقرار 1701 ومع سليم للاوضاع الامنية واطلع من لازاريني على الاوضاع المالية للاونروا
عرض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب - "اليونيفيل" الجنرال أرولدو لازارو، في السرايا اليوم، للوضع الأمني في الجنوب والتحضيرات الجارية لرفع التقرير الدوري الى مجلس الامن الدولي بشأن تنفيذ القرار 1701، والتنسيق القائم بين "اليونيفيل" والجيش. وشارك في الاجتماع مستشار رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر.
سليم
وإجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الدفاع موريس سليم وبحث معه في الاوضاع الامنية في البلاد وفي شؤون تتعلق بوزارة الدفاع.
لازاريني
كما اجتمع الرئيس ميقاتي مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني في حضور مديرة شؤون المنظمة في لبنان دوروثي كلاوس ورئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني الدكتور باسل الحسن.
بعد الاجتماع، قال لازاريني: "تحدثنا عن الاوضاع المأسوية في رفح في ظل وجود حوالي مليون شخص نزحوا، وهم نصف سكان غزة، ونحن نعاني في ادخال المعونات الى القطاع، ورأينا بالامس صورة مزعجة ومرعبة للضحايا هناك، كما أن الاتصالات غير متوفرة مع الزملاء على الارض وفي الميدان. كما ناقشنا مع الرئيس ميقاتي الاوضاع المالية العامة، فوكالة الأونروا، كما تعلمون ، نتحرك شهرا بشهر ويوما بيوم، وهي تعاني منذ سنوات من ازمة مالية تفاقمت في شهر كانون الثاني، عندما صدرت ادعاءات من ان هناك 12 موظفا من الوكالة شاركوا في احداث 7 تشرين الاول، وكما تعرفون ان هناك 16 دولة مانحة جمدت تبرعاتها في ذلك الوقت".
وأضاف: "كنا اتخذنا عددا من التدابير بحق الموظفين، من خلال توقيفهم والتحقيق الفوري معهم، وطلبنا من وزير الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا اعادة دراسة كل طريقة عمل الوكالة وانظمتها، ونتيجة هذه المراجعة اظهرت ان الوكالة لديها نظم عمل جيدة جدا، وتتفوق على عمل عدد كبير من دول المنطقة ومنظماتها وانه في امكانها ان تتخذ بعض التدابير الإضافية. لهذا السبب قررنا ان نطبق عددا من التدابير، ومنذ ذلك الوقت فان هناك 14 دولة في الاتحاد الأوروبي وأوستراليا واليابان وكندا وغيرها استأنفت جميعها تبرعاتها للوكالة، ولكننا لا نزال بحاجة الى التمويل المالي من الولايات المتحدة الاميركية التي اعلنت انها لن تستأنف تبرعاتها قبل شهر اذار من العام المقبل، وبريطانيا ايضا لم تستأنف تمويلها للوكالة".
وتابع: "سردت كل ذلك لاقول إن الوضع لا يزال دقيقا من الناحية المالية، ولكنني ابلغت دولة الرئيس اننا سنقوم بكل ما في وسعنا لنحافظ على كل عملنا ونشاطاتنا واستمرارها في لبنان والمنطقة. كما ناقشنا مع دولته ايضا الاعتداءات التي تتعرض لها الوكالات في غزة، وكما نعلم انه تم انتهاك منظمات الأمم المتحدة والأونروا وعملها، فعدد الموظفين الذين قتلوا غير مسبوق فهناك 192 قتيلا حتى الان، كما ان عدد المرافق التي دمرت او تضررت هائل ، كذلك فان عدد القوافل الذي تم اعتراضها او مهاجمتها كبير جدا، بإلإضافة إلى ذلك هناك بعض من يدعي ان الوكالة هي ارهابية وغير ذلك من التعابير. تطرقنا مع دولة الرئيس الى الضغوطات التي تتعرض لها الوكالة في لبنان ، حيث انه ومنذ اكثر من شهرين يتم منع موظفي الوكالة من الوصول الى مكاتبهم، وقد تمت اعادة فتح المكاتب يوم الجمعة الماضي ولمدة اسبوع فقط، وهذا امر غير مقبول".
وأردف: "اننا نتحدث هنا عن الامم المتحدة وموظفيها الذين يجب ان تكون لديهم القدرة للوصول إلى مكاتبهم في اي وقت للتأكد من أن الخدمات يتم توفيرها للسكان الذين يحتاجون اليها، ونحن نعرف أن الاوضاع في المخيمات صعبة جدا كذلك معدلات الفقر مرتفعة جدا، ونحن نعرف ايضا انه تمت عرقلة التعليم في السابق لذلك من المهم جدا ان تتمكن الوكالة من الاستمرار في اداء مهامها لكي تساعد وتحمي اللاجئين الفلسطينين ليس فقط في لبنان، ولكن ايضا في المنطقة ككل". وقال: "يجب الا ننسى ابدا او يغيب عن بالنا ان الكثير من الهجمات على الوكالة تهدف في النهاية الى سحب حقوق اللاجئين الفلسطينين، لكن نحن نرى ان هناك تصرفات تحصل هنا تنسف ايضا قدرة الوكالة على مساعدة اللاجئين والعمل بشكل جيد، وقد سمعت من قبل الكثير من الموظفين كيف يؤثر ذلك على الحياة اليومية للناس في المخيمات، وآمل ان أتمكن خلال زيارتي هذه والتي تستمر يومين من مقاربة هذا الموضوع وان احرك المساعدات للاجئين في لبنان".
الحسن
من ناحيته قال رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني باسل الحسن: "بداية نشكر السيد لازاريني على الاحاطة بكل الجهود التي قامت بها الوكالة خلال الفترة الماضية بين 7 تشرين الاول الماضي واليوم، خاصة في المسائل المتعلقة بالتحديات التي وجّهت الوكالة لرفع التقرير الدوري الى مجلس الامن الدولي بشأن تنفيذ القرار 1701، ، وأيضا التحديات المرتبطة بالوضع الأنساني في غزة، والتحديات المستمرة حتى الان. النقاش اليوم مع دولة الرئيس ميقاتي تناول كلّ الإشكاليات بما فيها المسألة المتعلقة بواقع عمل الوكالة في لبنان ، في الوقت الذي نشهد فيه في الضفة الغربية والقدس الشرقية اشكالا من الاعتداء على مكاتب الوكالة هناك. كما عرضنا التزاماتنا كحكومة لبنانية تجاه الوكالة و موقفها تجاه مسألة حماية وتحصين حق الشعب الفلسطيني في التعبير عن طموحاته الوطنية والتوازن بين هذين الحقين بحماية الوكالة في ظل الهجمة الواسعة النطاق الذي يقوم بها العدو الاسرائيلي. لذلك، فان الجهد المشترك القائم الان بين الحكومة اللبنانية والوكالة ينصب على كيفية تحصين وحماية الوكالة والساحة الفلسطينية في لبنان واستمرار عملية التمويل والتوازن ايضا بين الطموحات الوطنية للشعب الفلسطيني والذي ندعمه ونقف الى جانبه بشكل كامل، والضرورات المتعلقة بواقع الوكالة والتحديات التي تواجهها بعد 7تشرين الاول الفائت".
واستقبل رئيس الحكومة وفدا من لقاء "مستقلون من أجل لبنان" ضم الامين العام رافي ماديان وعددا من الاعضاء، كما استقبل رئيس الحكومة وزير الاعلام السابق وليد الداعوق، والتقى الاعلامي ابراهيم عوض الذي قدّم له كتابه الجديد "مهمات سريّة في حياتي الصحفية"، وسلمه دعوة لحفل التوقيع في 30 أيار الحالي في طرابلس.
أخبار لبنان
لازارو
للقرار
للاوضاع
الامنية
واطلع
لازاريني
الاوضاع
المالية
للاونروا
التالي
لجنة المال أنجرت قانون تنظيم النازحين وأقرت ترحيل المخالفين... كنعان: لبنان ليس أرضاً سائبة
طحين فاسد للأفران وأمن الدولة تحرّكت
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-04-11
ميقاتي قدم واجب العزاء بسليمان: هناك أياد خبيثة تتحرك ولكن الاجهزة الامنية لها بالمرصاد
أخبار لبنان
2024-04-11
ميقاتي قدم واجب العزاء بسليمان: هناك أياد خبيثة تتحرك ولكن الاجهزة الامنية لها بالمرصاد
0
أخبار لبنان
2024-04-07
ميقاتي طلب في سلسلة اتصالات التنسيق بين الاجهزة الامنية لكشف ملابسات قضية خطف سليمان
أخبار لبنان
2024-04-07
ميقاتي طلب في سلسلة اتصالات التنسيق بين الاجهزة الامنية لكشف ملابسات قضية خطف سليمان
0
أخبار لبنان
2024-05-16
لقاء جمع ملك البحرين بميقاتي لعرض الاوضاع والعلاقات الثنائية
أخبار لبنان
2024-05-16
لقاء جمع ملك البحرين بميقاتي لعرض الاوضاع والعلاقات الثنائية
0
آخر الأخبار
2024-05-11
عون للـLBCI: أحد أهداف الهبة المالية هو تقوية الاجهزة الامنية في لبنان لحماية الحدود البحرية فيمنع ذلك توجّه اللاجئين نحو أوروبا
آخر الأخبار
2024-05-11
عون للـLBCI: أحد أهداف الهبة المالية هو تقوية الاجهزة الامنية في لبنان لحماية الحدود البحرية فيمنع ذلك توجّه اللاجئين نحو أوروبا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:46
قائد الجيش عرض مع لازارو ومدير عمليات الأمم المتحدة للتطورات في الجنوب
أمن وقضاء
08:46
قائد الجيش عرض مع لازارو ومدير عمليات الأمم المتحدة للتطورات في الجنوب
0
أمن وقضاء
07:45
أمن الدولة في الشمال تقفل مسلخاً للدواجن في منطقة البدّاوي
أمن وقضاء
07:45
أمن الدولة في الشمال تقفل مسلخاً للدواجن في منطقة البدّاوي
0
اقتصاد
07:29
لجنة المال أنجرت قانون تنظيم النازحين وأقرت ترحيل المخالفين... كنعان: لبنان ليس أرضاً سائبة
اقتصاد
07:29
لجنة المال أنجرت قانون تنظيم النازحين وأقرت ترحيل المخالفين... كنعان: لبنان ليس أرضاً سائبة
0
امن وقضاء
07:06
طحين فاسد للأفران وأمن الدولة تحرّكت
امن وقضاء
07:06
طحين فاسد للأفران وأمن الدولة تحرّكت
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-05-23
معلّمة تتحدى قوانين الجاذبية...ما فعلته أذهل الطلاب! (فيديو)
منوعات
2024-05-23
معلّمة تتحدى قوانين الجاذبية...ما فعلته أذهل الطلاب! (فيديو)
0
منوعات
2024-05-22
مذيعة شهيرة تتعرّض لموقف مضحك أثناء البث المباشر: "كان عليّ الاستسلام بعد قليل" (فيديو)
منوعات
2024-05-22
مذيعة شهيرة تتعرّض لموقف مضحك أثناء البث المباشر: "كان عليّ الاستسلام بعد قليل" (فيديو)
0
حال الطقس
2024-03-19
سلسلة من المنخفضات الجوية تسيطر على طقس لبنان
حال الطقس
2024-03-19
سلسلة من المنخفضات الجوية تسيطر على طقس لبنان
0
موضة وجمال
2023-09-17
"بألوان عصافير الكنار"... أيقونة الموضة الليدي مادونا تبهر الحضور بإطلالتها خلال حفل توزيع جوائز الموركس دور (صور)
موضة وجمال
2023-09-17
"بألوان عصافير الكنار"... أيقونة الموضة الليدي مادونا تبهر الحضور بإطلالتها خلال حفل توزيع جوائز الموركس دور (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:25
ميقاتي عرض مع لازارو للقرار 1701 ومع سليم للاوضاع الامنية واطلع من لازاريني على الاوضاع المالية للاونروا
أخبار لبنان
07:25
ميقاتي عرض مع لازارو للقرار 1701 ومع سليم للاوضاع الامنية واطلع من لازاريني على الاوضاع المالية للاونروا
0
أخبار دولية
06:24
التطورات في قطاع غزة توسطت تصريحات عدد من المسؤولين في بروكسل
أخبار دولية
06:24
التطورات في قطاع غزة توسطت تصريحات عدد من المسؤولين في بروكسل
0
أخبار دولية
00:18
الرئيس الكوري الجنوبي: سيول وطوكيو وبكين تتفق على تعزيز التعاون الثلاثي
أخبار دولية
00:18
الرئيس الكوري الجنوبي: سيول وطوكيو وبكين تتفق على تعزيز التعاون الثلاثي
0
تقارير نشرة الاخبار
15:00
محطة Drive Throw جديدة في الفيدار بالتعاون بين IPT ومؤسسة إدارة نفايات لبنان
تقارير نشرة الاخبار
15:00
محطة Drive Throw جديدة في الفيدار بالتعاون بين IPT ومؤسسة إدارة نفايات لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
تحفة معمارية جديدة في أبو ظبي بتوقيع لبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:54
تحفة معمارية جديدة في أبو ظبي بتوقيع لبناني
0
أخبار لبنان
13:49
إحتفال في مزار سيدة لبنان حريصا في ختام الشهر المريمي
أخبار لبنان
13:49
إحتفال في مزار سيدة لبنان حريصا في ختام الشهر المريمي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
طرابلس: عاصمة الثقافة العربية تجمع لبنانيين من كافة الأعمار والمناطق حول الثقافة والآثار
تقارير نشرة الاخبار
13:41
طرابلس: عاصمة الثقافة العربية تجمع لبنانيين من كافة الأعمار والمناطق حول الثقافة والآثار
0
رياضة
13:38
حصيلة الأيام الأربعة في اليوم الختامي لمهرجان بيروت الرياضي مباشرةً من الفوروم دو بيروت
رياضة
13:38
حصيلة الأيام الأربعة في اليوم الختامي لمهرجان بيروت الرياضي مباشرةً من الفوروم دو بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
لكل مواليد الـ٢٠٠٦ وما دون ... قريباً جداً سيصبح بإمكانكم الحصول على دفتر سوق
تقارير نشرة الاخبار
13:36
لكل مواليد الـ٢٠٠٦ وما دون ... قريباً جداً سيصبح بإمكانكم الحصول على دفتر سوق
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
14:00
في أجواء رومانسية...حبيب دانا الحلاني يطلب يدها للزواج على شاطئ البحر (فيديو)
فنّ
14:00
في أجواء رومانسية...حبيب دانا الحلاني يطلب يدها للزواج على شاطئ البحر (فيديو)
2
فنّ
11:57
بفستان مزيّن بصورة المسيح...ممثلة شهيرة تثير الجدل في مهرجان كان وهذا ما فعلته مع حارسة الأمن! (صورة)
فنّ
11:57
بفستان مزيّن بصورة المسيح...ممثلة شهيرة تثير الجدل في مهرجان كان وهذا ما فعلته مع حارسة الأمن! (صورة)
3
تقارير نشرة الاخبار
13:36
لكل مواليد الـ٢٠٠٦ وما دون ... قريباً جداً سيصبح بإمكانكم الحصول على دفتر سوق
تقارير نشرة الاخبار
13:36
لكل مواليد الـ٢٠٠٦ وما دون ... قريباً جداً سيصبح بإمكانكم الحصول على دفتر سوق
4
فنّ
03:12
بعد "عروس الحلانيّة" ماريتا... نادين الراسي تبارك لـ "بنت البيت" دانا عاصي الحلاني
فنّ
03:12
بعد "عروس الحلانيّة" ماريتا... نادين الراسي تبارك لـ "بنت البيت" دانا عاصي الحلاني
5
فنّ
03:53
أويس مخللاتي بطل "الهيبة" يحسم الجدل... هل هو مثلي الجنس؟ (فيديو)
فنّ
03:53
أويس مخللاتي بطل "الهيبة" يحسم الجدل... هل هو مثلي الجنس؟ (فيديو)
6
فنّ
04:29
راغب علامة أشعل الأجواء.. فيديو من حفل زفاف ميشال الياس المر
فنّ
04:29
راغب علامة أشعل الأجواء.. فيديو من حفل زفاف ميشال الياس المر
7
أمن وقضاء
13:18
بعد انتشار خبر عن تعرض قاصر سوري للإغتصاب من قبل عراقيين في الحمرا... هذا ما أوضحته معلومات الـLBCI
أمن وقضاء
13:18
بعد انتشار خبر عن تعرض قاصر سوري للإغتصاب من قبل عراقيين في الحمرا... هذا ما أوضحته معلومات الـLBCI
8
حال الطقس
00:27
طقس حار ومغبر مع احتمال تساقط الامطار في بعض المناطق
حال الطقس
00:27
طقس حار ومغبر مع احتمال تساقط الامطار في بعض المناطق
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More