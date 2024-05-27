الرامي للـLBCI: المطاعم أعادت الحياة للوسط التجاريّ و أكثر من مئة علامة تجارية لبنانية تُصدّر عالميًا

أكّد رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي، أنّ ثلاث مئة مؤسسة سياحية فُتحت العام الماضي، رغم الصعوبات المالية، التي عاشها لبنان.

وشدّد، في برنامج عشرين 30، عبر الـLBCI، على أنّ القطاع المطعميّ أعاد الحياة للوسط التجاريّ.

وأوضح أنّ سبعة مرافق للسهر، في بيال، السنة الماضية، افتُتحت.

ولفت إلى أنّ المغترب يعني له قطاع السهر أكثر من المطاعم.

ورأى أنّ القطاع المطعميّ أحسن الإدارة في الأزمة.

وقال: “تعتمد الدورة المطعمية السورية على عدد من السناكات وقد لفتنا فيها أنّ السلامة العامّة غير مؤمّنة وقوارير الغاز ليست في مكانها الصحيح.”

ودعا إلى إجلاء هذه الدكاكين السياحية، لأنّها تضر بسمعتنا.

وأعلن تحضير كتاب التشريعات السياحية “وتقدّمنا بها لكنّها وُضعت في “جارور” لجنة الزراعة والسياحة ونحتاج إلى تفعيلها”.

وأشار إلى أنّ أكثر من مئة علامة تجارية لبنانية تُصدّر عالميًا.

وأوضح أنّ خمسة في المئة من اللبنانيين يملكون قدرة شرائية و”تجّار الازمة” أصبحوا روّاد المطاعم.