الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أبو فاعور ممثلا جنبلاط في إطلاق ورشة طلاء واجهات سوق راشيا: راشيا تحمل مخزونا سياحيا بيئيا تراثيا كبيرا

أخبار لبنان
2024-05-28 | 03:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أبو فاعور ممثلا جنبلاط في إطلاق ورشة طلاء واجهات سوق راشيا: راشيا تحمل مخزونا سياحيا بيئيا تراثيا كبيرا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
5min
أبو فاعور ممثلا جنبلاط في إطلاق ورشة طلاء واجهات سوق راشيا: راشيا تحمل مخزونا سياحيا بيئيا تراثيا كبيرا

رعى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط ممثلا بعضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور حفل إطلاق ورشة صيانة وطلاء واجهات سوق راشيا الاثري، استهلت بيوم تطوعي حضره رئيس شركة BMA المهندس موريس حسون ونجله إليو، وكيل داخلية البقاع الجنوبي في التقدمي عارف ابو منصور، ووكيل مفوض الإعداد والتوجيه فارس فايق، عضو المجلس المذهبي الدرزي المهندس مروان شروف، رئيس بلدية راشيا رشراش ناجي، مختار راشيا كمال ناجي، وأعضاء من المجلس البلدي والفعاليات والمتطوعين وممثلين عن لجنة السياحة ولجنة تجار راشيا.
 وقد تم تنظيم الورشة ودُعيت اليها شركات: BMA paint "RCM  & JAMALEDDINE SARL" ممثلة  بمديرها حسن ابو ابراهيم بالتعاون مع بلدية راشيا الوادي،  والاتحاد النسائي التقدمي ممثلا بمسؤولته فريال صعب، ومنظمة الشباب التقدمي ممثلة بمسؤول المكتب وجيه جمال والكشاف التقدمي ممثلا بمفوض المنطقة عصام جمال، مع الفرق المتطوعة. 
ناجي 
وكانت كلمة لرئيس بلدية راشيا الوادي رشراش ناجي فقال:" راشيا تفتح قلبها لترحب براعي هذا اللقاء النائب تيمور جنبلاط ممثلا بالنائب وائل أبو فاعور وبالشركات المساهمة بطلاء أبواب وواجهات السوق شركة BMA ممثلة برئيسها المهندس موريس حسون، وحسن ابو ابراهيم ممثلا شركة RCM وشركة جمال الدين ابو ابراهيم"، مشيرا الى ان "هذا المشروع سيكون انطلاقة للاحتفالات والمهرجانات في راشيا اضافة الى احياء الحياة الإقتصادية والتجارية في راشيا، داعيا أهلها الى الإستثمار في سوق راشيا الاثري لافتا الى انه بمتابعة من ابو فاعور ومساعيه نبذل جهودا لإعادة فتح الأبواب والمحلات المقفلة في السوق اضافة الى ترميمها ومن ثم تصبح العلاقة مباشرة بين المالك والمستأجر. وأشار الى ان ثمة مناقصة في السفارة الالمانية من اجل (تبليط) ساحة اسفل السوق والاحياء المؤدية اليه، وأضاف " لنستغل حماس النائب ابو فاعور لانماء راشيا وسوقها والسياحة فيها."

حسون
ووجه رئيس شركة BMA المهندس موريس حسون التحية من القلب للنائب تيمور  جنبلاط راعي هذا الحفل، وللنائب وائل أبو فاعور، وإلى أهالي راشيا بمشايخها وشبابها وشيبها وإلى ممثل الشركة حسن أبو إبراهيم والقيمين على إحياء هذا الحفل.

وقال :" نحن شركة BMA نتشرف بوضع لمسة في هذه البلدة التي دخلت التاريخ، تاريخ فخر ومجد لبنان وكرامته، وتابع "شركة BMA ازداد جمالها من جمال راشيا، من تراثها، بيوتها، أزقتها، شوارعها وقلعتها، نحن نفتخر بمساهمتنا بتحسين القطاع الصناعي اللبناني. انطلقنا من لبنان إلى العالمية... وبفضل الله الآب وفضلكم، BMA منتشرة على صعيد دول عديدة، منها دول أفريقية ودول عربية وأوستراليا وكندا.. وإن شاء الله في أوروبا قريبا.
وختم حسون " نشكركم على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال. نطلب من الله أن يحل السلم والسلام ويبقى التفاؤل بمستقبل زاهر لوطننا الحبيب لبنان، أدام الله عزكم معالي الوزير وشكرا لأهل راشيا.

فاعور
وقال النائب أبو فاعور" شكرا للحضور جميعا شكرا للاتحاد النسائي التقدمي وللكشاف التقدمي وللمنظمة شكرا لبلدية راشيا مخاتيرها وفعالياتها ناقلا تحيات رئيس اللقاء الديمقراطي رئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط".

وأضاف ابو فاعور "نمر في ظروف صعبة ولكن ذلك لا يمنعنا  من الامل نحن محكمون بالامل ونحن محكمون بالبحث عن هذا الامل.
وتابع" راشيا تستفيق اليوم من سباتها الشتوي ولكن تستفيق اليوم ايضا من سباتها السياحي التاريخي الذي لم نعرف كيف نعطي راشيا قيمتها  الحقيقية على المستوى التراثي على المستوى السياحي على المستوى البيئي على مستوى هذا الارث الذي تحتضنه هذه المنطقة من جبل الشيخ الى قلعة الاستقلال الى سوق راشيا.

وأردف" اليوم في هذا النشاط نطلق باكورة اعمالنا ونشاطاتنا الصيفية بعد تأسيس لجنة الانماء وتطوير السياحة في راشيا، هذا هو النشاط الاول الذي سنطلق عبره إعادة ترميم وطلاء واجهات السوق وإعادة تزيين راشيا بالوجه المشرق الذي تستحقه.

وقال "استاذ موريس اشكركم انتم في هذه الشركة شركة BMA نموذج للصناعة اللبنانية الناجحة، ولكن ايضا الاهم انتم نموذج للشركة التي تعرف مسؤوليتها الاجتماعية  تجاه مجتمعها، وتعرف كيف تقدم جزءا من اعمالها لاجل تنمية المجتمع شكرا لكم على هذه الهبة الكريمة اليوم، كما شكر حسن ابو ابراهيم على جهوده وعلى تقديمات شركته.

 وأضاف "اليوم هو البداية قريبا سيليه يوم الصناعات المحلية بمناسبة عيد الأضحى، بعد ذلك افتتاح درج الاستقلال، بعد ذلك النشاطات الصيفية ويوم التجلي ويوم الصناعات في راشيا 'صنع في راشيا" ثم يليه يوم الدبس التاريخي الذي تعودنا عليه اضافة إلى مهرجانات الصيف، معتبرا ان  راشيا تحمل مخزونا سياحيا بيئيا تراثيا كبيرا ما علينا الا ان نكتشف هذا المخزون.

وختم ابو فاعور "دعوتي لابناء راشيا لاهلي في راشيا استثمار هذه المحلات الموجودة في السوق، لا يجوز ان يكون هناك محلات مقفلة لا يمكن ان يكون هناك حركة من دون ان يكون هناك شيء ما يغري في سوق راشيا، نحن وجمعية التجار مع الهيئات في راشيا مع البلدية نوجه تحية للبلدية ورئيسها وسنعمل في هذا الصيف لكي يكون موسما مختلفا عن كل المواسم السابقة.

ثم جال ابو فاعور وحسون والحضور في سوق راشيا التراثي واستطلعوا المحلات التجارية فيه ومحلات المونة البلدية حيث قدمت اطايب راشيا ضيافة قروية، وختمت الجولة بعشاء قروي وضيافة.

أخبار لبنان

فاعور

ممثلا

جنبلاط

إطلاق

واجهات

راشيا:

راشيا

مخزونا

سياحيا

بيئيا

تراثيا

كبيرا

LBCI التالي
أمن الدولة في البترون توقف مهرّباً للسوريّين
بري لـ"الجريدة": أستبعد اجتياحاً إسرائيلياً للبنان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-05-17

إستهداف سيارة على مفرق راشيا المصنع ووفاة شخصين بداخلها

LBCI
أخبار لبنان
2024-05-17

المؤتمر التشاوريّ حول الرؤيا الخضراء في البقاع الغربي وراشيا

LBCI
آخر الأخبار
2024-05-16

غارتان اسرائيليتان على الحي الشرقي في بلدة عيتا آلشعب وغارة على بلدة حولا وتدمير منزل بالكامل وقصف مدفعي على خراج كفرشوبا راشيا وكفرحمام

LBCI
أخبار لبنان
2024-05-08

جنبلاط زار بري... وتأكيد على ضرورة وقف فوري ودائم لإطلاق النار وتطبيق الـ1701

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:11

الجميل إلتقى ريفي: لبحث فكرة إقامة لقاء جامع في طرابلس

LBCI
أخبار لبنان
05:15

ميقاتي: لا نريد ان نختصر احداً ولا ان نغيّبَ احدا

LBCI
أخبار لبنان
03:37

الخارجية دانت مجزرة رفح: على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لإجبارها على الامتثال إلى قرارات الشرعيّة الدوليّة

LBCI
أمن وقضاء
03:08

أمن الدولة في البترون توقف مهرّباً للسوريّين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
03:28

ليليان نمري تودّع فؤاد شرف الدين بغصّة: الكبار ما بيموتوا

LBCI
حال الطقس
2024-05-07

متى ينحسر المنخفض الجوي وترتفع درجات الحرارة؟

LBCI
فنّ
2023-12-21

ليليان نمري تغزو الانترنت بفيديو "ما في شي محرز"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-04

أكثر من أسبوعين على الاحتجاجات في الجامعات الأميركية... والزخم لا يزال حاضراً

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:05

أبو فاعور ممثلا جنبلاط في إطلاق ورشة طلاء واجهات سوق راشيا: راشيا تحمل مخزونا سياحيا بيئيا تراثيا كبيرا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

منتخب لبنان للتوتش يتابع تحضيراته قبل مشاركته في بطولة العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

الاحتجاجات الأرمنية مستمرة منذ أكثر من أسبوعين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

الإعتراف بدولة فلسطين.. جزء من الحل العربي الشامل للقضية الفلسطينية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

علقتها علقة… حملة وزارة الصحة ضد التدخين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

شركات محلية وعالمية راغبة بإنتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

فلسطين تحضر بين الأوروبيين والعرب في بروكسيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

اللوحات الأمنية... حماية للشخصيات لا تخلو من الفوضى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

إسرائيل تواجه وضعاً غير مسبوق في بعض مستوطنات الشمال.. وإحداها خرجت عن سلطة الدولة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
08:05

"كان شخصاً مذهلاً"...مقتل ممثل أميركي شهير رمياً بالرصاص!

LBCI
اقتصاد
02:08

انخفاض في أسعار البنزين والغاز...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

بالأرقام... اليكم أعداد النازحين الذين يقطنون قرى وادي خالد مقابل أعداد اللبنانيين

LBCI
فنّ
02:15

الموت يغيّب كابتن الشاشة العربية... الممثل القدير فؤاد شرف الدين في ذمة الله

LBCI
منوعات
15:57

خلال حفل زفافهما...عريس يفاجئ زوجته بهدية غير متوقعة! (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

إسرائيل تواجه وضعاً غير مسبوق في بعض مستوطنات الشمال.. وإحداها خرجت عن سلطة الدولة

LBCI
امن وقضاء
14:05

أمين سر مطرانية صيدا للروم الملكيين تعرّض لاعتداء على طريق جزين صيدا

LBCI
صحة وتغذية
13:49

6 علامات تحذيرية تنذر بإصابتك بسرطان الجلد!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More