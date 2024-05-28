أبو فاعور ممثلا جنبلاط في إطلاق ورشة طلاء واجهات سوق راشيا: راشيا تحمل مخزونا سياحيا بيئيا تراثيا كبيرا

رعى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط ممثلا بعضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور حفل إطلاق ورشة صيانة وطلاء واجهات سوق راشيا الاثري، استهلت بيوم تطوعي حضره رئيس شركة BMA المهندس موريس حسون ونجله إليو، وكيل داخلية البقاع الجنوبي في التقدمي عارف ابو منصور، ووكيل مفوض الإعداد والتوجيه فارس فايق، عضو المجلس المذهبي الدرزي المهندس مروان شروف، رئيس بلدية راشيا رشراش ناجي، مختار راشيا كمال ناجي، وأعضاء من المجلس البلدي والفعاليات والمتطوعين وممثلين عن لجنة السياحة ولجنة تجار راشيا.

وقد تم تنظيم الورشة ودُعيت اليها شركات: BMA paint "RCM & JAMALEDDINE SARL" ممثلة بمديرها حسن ابو ابراهيم بالتعاون مع بلدية راشيا الوادي، والاتحاد النسائي التقدمي ممثلا بمسؤولته فريال صعب، ومنظمة الشباب التقدمي ممثلة بمسؤول المكتب وجيه جمال والكشاف التقدمي ممثلا بمفوض المنطقة عصام جمال، مع الفرق المتطوعة.

ناجي

وكانت كلمة لرئيس بلدية راشيا الوادي رشراش ناجي فقال:" راشيا تفتح قلبها لترحب براعي هذا اللقاء النائب تيمور جنبلاط ممثلا بالنائب وائل أبو فاعور وبالشركات المساهمة بطلاء أبواب وواجهات السوق شركة BMA ممثلة برئيسها المهندس موريس حسون، وحسن ابو ابراهيم ممثلا شركة RCM وشركة جمال الدين ابو ابراهيم"، مشيرا الى ان "هذا المشروع سيكون انطلاقة للاحتفالات والمهرجانات في راشيا اضافة الى احياء الحياة الإقتصادية والتجارية في راشيا، داعيا أهلها الى الإستثمار في سوق راشيا الاثري لافتا الى انه بمتابعة من ابو فاعور ومساعيه نبذل جهودا لإعادة فتح الأبواب والمحلات المقفلة في السوق اضافة الى ترميمها ومن ثم تصبح العلاقة مباشرة بين المالك والمستأجر. وأشار الى ان ثمة مناقصة في السفارة الالمانية من اجل (تبليط) ساحة اسفل السوق والاحياء المؤدية اليه، وأضاف " لنستغل حماس النائب ابو فاعور لانماء راشيا وسوقها والسياحة فيها."



حسون

ووجه رئيس شركة BMA المهندس موريس حسون التحية من القلب للنائب تيمور جنبلاط راعي هذا الحفل، وللنائب وائل أبو فاعور، وإلى أهالي راشيا بمشايخها وشبابها وشيبها وإلى ممثل الشركة حسن أبو إبراهيم والقيمين على إحياء هذا الحفل.



وقال :" نحن شركة BMA نتشرف بوضع لمسة في هذه البلدة التي دخلت التاريخ، تاريخ فخر ومجد لبنان وكرامته، وتابع "شركة BMA ازداد جمالها من جمال راشيا، من تراثها، بيوتها، أزقتها، شوارعها وقلعتها، نحن نفتخر بمساهمتنا بتحسين القطاع الصناعي اللبناني. انطلقنا من لبنان إلى العالمية... وبفضل الله الآب وفضلكم، BMA منتشرة على صعيد دول عديدة، منها دول أفريقية ودول عربية وأوستراليا وكندا.. وإن شاء الله في أوروبا قريبا.

وختم حسون " نشكركم على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال. نطلب من الله أن يحل السلم والسلام ويبقى التفاؤل بمستقبل زاهر لوطننا الحبيب لبنان، أدام الله عزكم معالي الوزير وشكرا لأهل راشيا.



فاعور

وقال النائب أبو فاعور" شكرا للحضور جميعا شكرا للاتحاد النسائي التقدمي وللكشاف التقدمي وللمنظمة شكرا لبلدية راشيا مخاتيرها وفعالياتها ناقلا تحيات رئيس اللقاء الديمقراطي رئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط".



وأضاف ابو فاعور "نمر في ظروف صعبة ولكن ذلك لا يمنعنا من الامل نحن محكمون بالامل ونحن محكمون بالبحث عن هذا الامل.

وتابع" راشيا تستفيق اليوم من سباتها الشتوي ولكن تستفيق اليوم ايضا من سباتها السياحي التاريخي الذي لم نعرف كيف نعطي راشيا قيمتها الحقيقية على المستوى التراثي على المستوى السياحي على المستوى البيئي على مستوى هذا الارث الذي تحتضنه هذه المنطقة من جبل الشيخ الى قلعة الاستقلال الى سوق راشيا.



وأردف" اليوم في هذا النشاط نطلق باكورة اعمالنا ونشاطاتنا الصيفية بعد تأسيس لجنة الانماء وتطوير السياحة في راشيا، هذا هو النشاط الاول الذي سنطلق عبره إعادة ترميم وطلاء واجهات السوق وإعادة تزيين راشيا بالوجه المشرق الذي تستحقه.



وقال "استاذ موريس اشكركم انتم في هذه الشركة شركة BMA نموذج للصناعة اللبنانية الناجحة، ولكن ايضا الاهم انتم نموذج للشركة التي تعرف مسؤوليتها الاجتماعية تجاه مجتمعها، وتعرف كيف تقدم جزءا من اعمالها لاجل تنمية المجتمع شكرا لكم على هذه الهبة الكريمة اليوم، كما شكر حسن ابو ابراهيم على جهوده وعلى تقديمات شركته.



وأضاف "اليوم هو البداية قريبا سيليه يوم الصناعات المحلية بمناسبة عيد الأضحى، بعد ذلك افتتاح درج الاستقلال، بعد ذلك النشاطات الصيفية ويوم التجلي ويوم الصناعات في راشيا 'صنع في راشيا" ثم يليه يوم الدبس التاريخي الذي تعودنا عليه اضافة إلى مهرجانات الصيف، معتبرا ان راشيا تحمل مخزونا سياحيا بيئيا تراثيا كبيرا ما علينا الا ان نكتشف هذا المخزون.



وختم ابو فاعور "دعوتي لابناء راشيا لاهلي في راشيا استثمار هذه المحلات الموجودة في السوق، لا يجوز ان يكون هناك محلات مقفلة لا يمكن ان يكون هناك حركة من دون ان يكون هناك شيء ما يغري في سوق راشيا، نحن وجمعية التجار مع الهيئات في راشيا مع البلدية نوجه تحية للبلدية ورئيسها وسنعمل في هذا الصيف لكي يكون موسما مختلفا عن كل المواسم السابقة.



ثم جال ابو فاعور وحسون والحضور في سوق راشيا التراثي واستطلعوا المحلات التجارية فيه ومحلات المونة البلدية حيث قدمت اطايب راشيا ضيافة قروية، وختمت الجولة بعشاء قروي وضيافة.