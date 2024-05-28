ميقاتي: لا نريد ان نختصر احداً ولا ان نغيّبَ احدا

شدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على أن التوظيف السياسي للأزمات، يجب ألّا يتحول إلى نزاعات.



وقال ميقاتي في خلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي: "رغم كل المواقف الاعتراضية التي يقوم بها بعض القوى السياسية، فاننا نتفهم ذلك ونتطلع اليه من منظار ديمقراطي والحق بإبداء الرأي، ونؤكد ان الحل يبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية واكتمال عقد المؤسسات الدستورية.



وأضاف: "بالنسبة الى واقعنا السياسي في لبنان، فنحن امام "أغلبيات"و"اقليات"سياسية، لديها ثوابت ورؤى مختلفة، ولكن المستغرب هو غياب صوت "الأكثريات الصامتة والمستقيلة من دورها". نحن لا نريد ان نختصر احداً ولا ان نغيِّبَ احدا، بل اننا ندعو إلى سماع اصوات كل وطني مخلص، لأننا نتكامل مع بعضنا، ونغتني بتنوعاتنا".



وأكد أن وزير الخارجية قدّم في خلال مؤتمر بروكسل خطابا واضحا عبّر فيه عن استمرار لبنان في التعاون لا التصادم مع المنظمات الدولية التابعة للامم المتحدة.



ولفت الى أن لبنان قدم للمرة الاولى عرضا لخطة عمل واضحة ومحددة لتنظيم ملف النازحين السوريين في لبنان، وهذه الخطة تبنتها الحكومة ودعمها المجلس النيابي بالتوصيات التي اصدرها، وقوامها التنسيق بين مختلف الوزارات والاجهزة المعنية ضمن مهل زمنية محددة.



ونوه ميقاتي بالموقف الذي أعلنته قبرص من ضمن ثماني دول اوروبية بوجود مناطق آمنة في أجزاء من سوريا والسماح بعودة النازحين اليها.



هذا وأشار الى أن إعلان البحرين" أكد الثوابت اللبنانية التي نتمسك بها وفي الاجتماعات الثنائية التي عقدناها لمسنا الحرص على لبنان ودعمه. وأكد أن وزير الخارجية قدّم في خلال مؤتمر بروكسل خطابا واضحا عبّر فيه عن استمرار لبنان في التعاون لا التصادم مع المنظمات الدولية التابعة للامم المتحدة.ولفت الى أن لبنان قدم للمرة الاولى عرضا لخطة عمل واضحة ومحددة لتنظيم ملف النازحين السوريين في لبنان، وهذه الخطة تبنتها الحكومة ودعمها المجلس النيابي بالتوصيات التي اصدرها، وقوامها التنسيق بين مختلف الوزارات والاجهزة المعنية ضمن مهل زمنية محددة.ونوه ميقاتي بالموقف الذي أعلنته قبرص من ضمن ثماني دول اوروبية بوجود مناطق آمنة في أجزاء من سوريا والسماح بعودة النازحين اليها.هذا وأشار الى أن إعلان البحرين" أكد الثوابت اللبنانية التي نتمسك بها وفي الاجتماعات الثنائية التي عقدناها لمسنا الحرص على لبنان ودعمه.