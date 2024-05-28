الجميل إلتقى ريفي: لبحث فكرة إقامة لقاء جامع في طرابلس

إستقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل في مكتبه في بكفيا النائب اللواء اشرف ريفي بحضور النائب الياس حنكش وجرى عرض لآخر التطورات في لبنان والمنطقة.



واعتبر النائب ريفي في تصريح ان اللقاء جاء لوضع تصور لما يمكن ان تقوم به القوى السيادية اللبنانية من مسيحيين ومسلمين في مواجهة المرحلة الحاضرة والمستقبلية، مشيرًا الى بحث فكرة اقامة لقاء جامع في مدينة طرابلس لكل القوى السيادية لتدارس الخطوات المقبلة.