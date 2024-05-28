اعتصام امام السراي للمطالبة باصدار نتائج الكلية الحربية

بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء، نفذ اعتصام امام السراي لمطالبة المعنيين باصدار نتائج الكلية الحربية المتأخرة عن موعد اصدارها لأشهر عدة، وذلك بعد ان وصل المتقدمين الى الكلية الى الامتحان الخطي الاخير.